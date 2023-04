DSV 1900 überrascht – Duisburg 08 patzt im Aufstiegsrennen

Duisburg. Die Hochfelder können die Schützenhilfe des Duisburger SV 1900, der 2:2 gegen Spitzenreiter VfB Speldorf spielt, nicht nutzen.

In der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, hat der DSV 1900 in Speldorf einen Punkt geholt, während Duisburg 08 eine Niederlage im Spitzenspiel kassierte. Für den VfB Homberg II wird es in der Gruppe 4 zunehmend eng.

Gruppe 4: VfB Homberg II – TSV Weeze 2:3 (0:3): „Obwohl wir 0:3 zurücklagen, haben wir in der ersten Hälfte unsere Chancen gehabt“, berichtet VfB-Trainer Tobias Schiek, der sich danach über die Tore von Andrija Kurandic (66.) und Sinan Atabay (90./+5) freute. „Es ist immer das Gleiche. Wir machen einfach zu wenig aus unseren Möglichkeiten“, ärgert sich Schiek, der auch in der nächsten Saison einen gleichberechtigten Trainer an die Seite gestellt bekommt. Mit Marco Schmitz kehrt ein alter Bekannter an den Rheindeich zurück.

Gruppe 5: Duisburger FV 08 – Mülheimer SV 07 1:2 (1:0): Die 08er konnten den erneuten Ausrutscher von Speldorf nicht nutzen. „Jetzt ist der MSV 07 auch wieder mittendrin“, weiß 08-Trainer Mehmet Özer, dessen Team durch Kazuki Toma mit 1:0 führte (40.), ehe die Gäste in der zweiten Halbzeit das Spiel drehten. „Der Gegner hat uns in der zweiten Halbzeit ganz schön hinten reingedrückt. Nach langer Zeit haben wir mal wieder ein Spiel verloren“, erklärt Özer, der vor allem den zu Unrecht gesperrten Enes Bilgin schmerzlich vermisste: „Ihn konnten wir in der Offensive nicht ersetzen.“

SC 20 Oberhausen – Viktoria Buchholz 5:2 (3:1): „Wir machen es den Gegnern zurzeit sehr einfach und lassen die Basics vermissen“, ärgert sich Viktoria-Trainer Göksan Arslan, der mit Toshiaki Sato einen Debütanten in der Startelf aufbot. „Insgesamt machen wir zu viele Fehler und rufen unser Potenzial derzeit einfach nicht ab“, fügt der Übungsleiter an. Die Führung der Gastgeber (16.) glich Eliah Jung aus (27.). Nachdem dem Spielclub kurz vor dem Seitenwechsel ein Doppelschlag gelang (42., 44.), verkürzte Tobias Eickmanns zum 2:3 (49.) verkürzte. Mit zwei kurz aufeinanderfolgenden Toren (50./ 53. Minute) erstickten die Hausherren jedoch die Buchholzer Bemühungen um einen Punktgewinn im Keim. „Uns fehlt zurzeit einfach das Selbstbewusstsein. Wir geben uns aber weiterhin kämpferisch und arbeiten ab Dienstag im Training hart, um bald wieder ein Erfolgserlebnis zu bekommen“, erklärt Arslan.

SC 1912 Buschhausen – GSG Duisburg 4:5 (2:3): Beim Tabellenvorletzten siegte die GSG spektakulär in einem Neun-Tore-Festival. Michael Wiedemann avancierte bei den Großenbaumern, die zwischenzeitlich mit 0:2 zurücklagen, mit drei Toren zum Matchwinner. Außerdem trafen David Gehle und Nikola Serra. „Das war ein Tag der offenen Türe. Wir haben am Ende verdient gewonnen und haben ein ordentliches Polster aufgebaut“, freut sich GSG-Trainer Dietmar Schacht, der erneut viele Ausfälle hatte. „Mal wieder spielte unser Ersatzkeeper Merks im Feld“, schüttelt Schacht mit dem Kopf. GSG-Keeper Rene Bloch wehrte kurz vor Schluss einen Handelfmeter ab.

VfB Speldorf – Duisburger SV 1900 2:2 (0:0): Der DSV hatte den Tabellenführer am Rande einer Niederlage. Erst in der Nachspielzeit konnte Ismail Öztürk, der die Speldorfer in der 58. Minute schon in Führung schoss, zum 2:2 ausgleichen. „Natürlich ist es sehr ärgerlich, so spät das Gegentor kassiert zu haben“, sagt DSV-Trainer Alessandro Vergaro, dessen Team ein starkes Spiel zeigte und sich wacker gegen die spielerische Überlegenheit der Gastgeber stemmte. „Insgesamt sind wir mit dem Punkt beim Ersten natürlich zufrieden. Vor allem, da Speldorf ein Chancenplus hatte. Wir haben aus drei Möglichkeiten zwei Tore gemacht“, gesteht Vergaro. Erst traf Tayfun Yildirim nach einem Foul an Prince Ngangjoh vom Punkt aus zum 1:1 (82.). Vier Minuten später gelang Nick Falkenstein der Führungstreffer.

Sterkrade 06/07 – TuS Mündelheim 0:0: „Der Punkt hilft uns nicht wirklich weiter“, weiß TuS-Trainer Mustafa Öztürk, der sein Team nach einer Systemumstellung nach der Pause stärker sah: „Wir hatten mehr und bessere Torchancen.“ In der Schlussminute traf Ibrahima Sall, wobei sich der Linienrichter einschaltete und den Ball nicht hinter der Linie sah. „Das war unfassbar. Der Schiedsrichter hatte schon auf Tor entschieden. Das war wirklich ein No-Go“, ärgert sich Öztürk, dessen Team nach einer Ampelkarte gegen Jan-Felix Juschka (89., wiederholtes Foulspiel) das Spiel zu zehnt beendete.

Gruppe 6: Rheinland Hamborn – TuB Bocholt 2:1 (0:1): Mit einer drastischen Maßnahme verhalf Trainer Fahri Ulutas seinen Kickern zum Heimsieg. In der Halbzeitpause führte der Übungsleiter alle fünf Auswechslungen durch und erreichte damit den gewünschten Effekt. „Nach dem 0:1 ging gar nichts mehr. Mit Pech hätten wir sogar mit 0:2 zurückliegen können. Ich wollte die Jungs in der Pause wachrütteln“, erklärt Ulutas. Den 0:1-Rückstand drehten die Rheinländer mit einem Doppelschlag. Burak Aptoulaoglou (58.) und Ömer-Talha Yurdakul (59.) trafen innerhalb von zwei Minuten für die Hamborner. „Das passierte gefühlt in 20 Sekunden. Danach hatten beide Mannschaften noch Chancen“, schildert Ulutas, der ein Sonderlob für Keeper Florea ausspricht: „Er hat in der Schlussphase einen Elfmeter gehalten und uns somit den Sieg gesichert.“

