DSV 1900 geht in Wermelskirchen nach Führung noch unter

Nur einer der drei Duisburger Fußball-Landesligisten betrat am Sonntag den Platz – und der hätte im Nachhinein sicher lieber auch darauf verzichtet: Nachdem es zuletzt eine Positivserie von zehn Punkten aus vier Spielen gegeben hatte, kassierte der DSV 1900 nun eine 1:6 (1:4)-Niederlage beim SV Wermelskirchen.

Dieses Ergebnis hatte sich laut Trainer Julien Schneider nicht zwingend angebahnt. „In den ersten zehn Minuten waren wir ganz gut im Spiel“, befand er. Das schlug sich dann auch im Führungstreffer durch Mehmet-Ali Cengiz (11.) nieder. Ärgerlich nur, dass praktisch im Gegenzug schon der Ausgleich fiel – und dies unter Mithilfe der Wanheimerorter, die einen Ball schon im eigenen Toraus wähnten, was der Schiedsrichter aber nicht so sah. Die Gastgeber waren wacher und nutzten den Vorteil zum 1:1 durch Alexsandar Stanojevic (13.). Er war auch neun Minuten später der Nutznießer, als die DSV-Defensive nach vermeintlichem Foul an Steffen Murke vergeblich auf den Pfiff warteten. Bei den nächsten Treffern durch Ferat Sari (35.) und erneut Stanojevic (40.) waren wiederum dicke Patzer im Spiel.

Nach Wiederbeginn hatte Lukas Kleine-Bley zwei gute Chancen, um zu verkürzen. Stattdessen traf aber nur Ferat Sari in der 60. und 65. Minute und verdarb den Gästen endgültig den Nachmittag. (T. K.)