DST-Trainer dürfen für weitere Saison zuversichtlich sein

Duisburg. Duisburger Schwimm-Team richtete einen Wettkampf für über 400 Aktive aus. Für das Team des Gastgebers gab es eine Reihe an guten Platzierungen.

Da war was los: Das Schwimmstadion war am vergangenen Wochenende Schauplatz für einen Schwimmwettkampf des Duisburger Schwimm-Teams, an dem 418 Aktive aus 25 Vereinen teilnahmen.

Das Wettkampfprogramm wurde im Vergleich zu den vergangenen Jahren erweitert und sorgte für reichlich Spannung bei den Vor- und Finalläufen über die 50-Meter-Strecken. Zahlreiche Schwimmerinnen und Schwimmer zeigten im frühen Verlauf der Saison starke Leistungen und unterboten bereits die Qualifikationszeiten für die Bezirks- und NRW-Meisterschaften.

Ein dritter und ein siebter Platz: Kim Breitenbruch. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Für das Duisburger Schwimm-Team gingen 51 Aktive an den Start, um einen ersten Leistungsstand abzuliefern. Die DST-Trainer dürfen danach zuversichtlich in den weiteren Verlauf der Wettkampfsaison gehen.

Lilly Borchardt vom ASCD durfte dabei jubeln, denn sie gewann über die 50 Meter Rücken das Jahrgangsfinale 2011/12 in 43,37 Sekunden. Erster wurde auch Arthur Holthusen (ASCD) im Jahrgangsfinale 2011/12/13 über 50 Meter Rücken in 37,74 Sekunden.

Im Finale standen ferner diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gastgebers:

50 Meter Brust weiblich, Jahrgangsfinale 2011/2012: 4. Viktoria Pac (DSV 98), 47,97 Sekunden.

50 Meter Rücken männlich, Jahrgangsfinale 2011/12/13: 4. Felix Holthusen (ASCD), 45,12 Sekunden.

50 Meter Brust weiblich, offene Klasse: 3. Kim Breitenbruch (DSSC 09/20), 37,15 Sekunden; 7. Finja Hell (ASCD), 38,97 Sekunden.

50 Meter Brust männlich, offene Klasse: 3. Diego Sander (Freie Schwimmer), 32,19 Sekunden; 5. Bernd Berresheim (DSSC), 33,34 Sekunden; 8. Luca Drude (DSV 98), 34,16 Sekunden.

50 Meter Rücken weiblich, offene Klasse: 2. Luzie Biedka, 31,16 Sekunden; 4. Merle Brinkmann, 33,00 Sekunden; 7. Jette Niederste-Hollenberg (alle DSSC), 34,19 Sekunden.

50 Meter Rücken männlich, offene Klasse: 7. Max Zander (DSSC), 32,23 Sekunden.

50 Meter Schmetterling männlich, Jahrgangsfinale 2011/12/13: 6. Karl Wiemann (DSV 98), 51,69 Sekunden.

50 Meter Freistil männlich, Jahrgangsfinale 2011/12/13: 2. Noah Preiß, 34,97 Sekunden; 4. Arthur Holthusen , 35,54 Sekunden; 8. Felix Holthusen (beide ASCD), 36,52 Sekunden.

50 Meter Schmetterling weiblich, offene Klasse: 5. Luzie Biedka, 31,93 Sekunden; 7. Kim Breitenbruch (beide DSSC), 32,39 Sekunden.

50 Meter Freistil weiblich, offene Klasse: 3. Jette Niederste-Hollenberg, 28,34 Sekunden; 5. Merle Brinkmann (beide DSSC), 28,69 Sekunden.

