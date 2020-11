DSC Preußen bekommt 320.100 Euro für Tennis-Anlage

Die Winter-Stadtmeisterschaften finden 2026 in Duissern statt. Beim DSC Preußen stehen ganzjährig bespielbare, temporär überdachte Tennisplätze zur Verfügung. Vom 14. bis 22. Februar fliegt der Filzball an der Futterstraße. Rund 200 Teilnehmer werden erwartet und freuen sich darauf, die neue Traglufthalle einzuweihen.

Was klingt wie eine Vision, könnte Realität werden. Aktuell sind die Preußen noch weit davon entfernt, als Gastgeber für Tennis-Titelkämpfe in der kalten Jahreszeit in Erscheinung treten zu können. Eine kürzlich modernisierte Halle mit nur einem Platz und neun in die Jahre gekommene Außenplätze nennt der Traditionsverein sein Eigen.

Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“

Im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ unterstützt die nordrhein-westfälische Landesregierung Vereine und Verbände bei der Behebung des massiven Modernisierungsstaus ihrer Sportanlagen. Der DSC Preußen erhält 320.100 Euro für die Erneuerung der Tennisplätze und der Bewässerungsanlage. „Insgesamt werden sich unsere Investitionen auf rund 440.000 Euro belaufen“, erklärt Ralf Heidemanns, der 1. Vorsitzende der Tennis-Abteilung. Den Rest der Summe müssen der DSC Preußen und die Stadt Duisburg aufbringen.

Die Planungen sehen vor, dass die alten Ziegelmehlplätze abgetragen und durch den Spielbelag „Tennis Force II“ der Firma Sportas ersetzt werden. „Wenn es jetzt eine Stunde regnet, können wir danach mindestens zwei Stunden nicht spielen“, erklärt Heidemanns das Drainagen-Dilemma, das bald der Vergangenheit angehört. Der neue Belag besteht aus einer frostsicheren, wasserdurchlässigen Basisdecke. Die dünne Verschleißschicht wird – wie bei herkömmlichen Plätzen – mit Ziegelmehl abgestreut.

Größeres Nutzungsspektrum

„Der größte Vorteil ist, dass wir die Plätze künftig ganzjährig bespielen können. Wenn wir im Dezember milde Temperaturen haben, können wir draußen Tennis spielen“, so Heidemanns: „Bewässern müssen wir die Plätze weiterhin, aber die jährliche Wartung entfällt.“ Zudem ergibt sich ein größeres Nutzungsspektrum. Denn auf den neuen Plätzen kann beispielsweise auch Fußball oder Basketball gespielt werden. Schulen könnten die Plätze im wenig frequentierten Vormittagsbereich nutzen. Auch mit Rollstuhl-Tennisspielern stehen die Preußen bereits in Kontakt.

Das Thema Überdachung ist aktuell noch keins. Mittelfristig könnte es jedoch auf die Agenda kommen. Denn Tennis-Hallenplätze sind in Duisburg rar gesät. Das XXL-Sportcenter in Hüttenheim ist der einzige Ort, an dem die Winter-Stadtmeisterschaften gebündelt stattfinden können. Die derzeit sechs Plätze sollen zeitnah jedoch anderweitig, etwa für einen Trampolinpark, genutzt werden. Dann sind Alternativen gefragt.

Preußen könnte dem Beispiel des TC Babcock folgen, der in Oberhausen-Alstaden vier seiner sieben Plätze von Oktober bis März überdacht. Die temporäre Traglufthalle mit LED-Beleuchtung, Doppelisolierung und Gebläseanlage steht Mitgliedern wie auch Externen zur Verfügung. „Babcock ist da ein Vorreiter“, sagt Heidemanns. „Aber so eine Halle ist auch mit hohen Kosten verbunden. Wir sehen jetzt erst mal zu, dass wir unsere Plätze modernisiert bekommen.“ (kök)