Rollhockey Drei lehrreiche Tage für die RESG Walsum in Frankreich

Duisburg. Unter sportlichen Gesichtspunkten ist für die RESG Walsum beim Qualifikationsturnier zur Champions League in Noisy-le-Grand nichts zu holen.

Christopher Nusch fasste die drei Tage in Frankreich mit einem Wort zusammen: „Lehrreich.“ Die sportliche Bilanz fiel für Rollhockey-Bundesligist RESG Walsum beim Qualifikationsturnier zur Champions League in Noisy-le-Grand nahe Paris eindeutig aus: In allen drei Spielen gab es klare Niederlagen für die Roten Teufel, die nun im Qualifikationsturnier zum WSE-Cup weiterspielen.

„Wir haben in allen drei Partien eine Halbzeit lang gut mitgespielt und gut verteidigt“, lautete das Fazit von Trainer Nusch. Dass es gegen die fast durchweg unter professionellen Bedingungen trainierenden und spielenden Konkurrenten eine Herkulesaufgabe sein würde, war schon im Vorfeld klar gewesen; der zweite Platz, mit dem die RESG an der Champions League teilgenommen hätte, galt da bereits als unrealistisch.

Selbst die Hoffnung auf eine kleine Überraschung zerschlug sich schnell. Als mögliches Ziel dafür hatte Christopher Nusch die Gastgeber ausgemacht, doch CS Noisy-le-Grand, im Vorjahr Dritter der französischen Liga, ließ gleich im ersten Turnierspiel mit einem 8:2-Sieg gegen den italienischen Vertreter Edlifox Grosseto aufhorchen. Anschließend ging es für die RESG gegen den portugiesischen Pokalsieger SC Tomar aufs Parkett. Der knappe 0:2-Rückstand zur Pause war schon ein kleines Erfolgserlebnis, für das maßgeblich Schlussmann Pau Nuevo sorgte. „Er hat einen überragenden Job gemacht“, so Christopher Nusch. Nach der Pause wurde das Tempo aber zu hoch für den Bundesliga-Vertreter, der dann noch mit 0:11 unter die Rollen kam.

Tags darauf folgte das Duell mit den Hausherren. Auch hier lief es zunächst gut, die RESG führte sogar durch einen Doppelschlag von César Torres (9., 11.) mit 2:1 und war beim 2:3-Pausenrückstand noch in Schlagdistanz. Danach legten die Franzosen aber einen Zahn zu und siegten letztlich mit 8:2. In diesem Spiel war übrigens auch Björn Burmann mit von der Partie: Der frühere Bundesligaspieler, der in der Vorsaison einige Male ausgeholfen hatte, durfte als Dankeschön noch einmal die Europapokal-Atmosphäre genießen.

Testspielcharakter hatte dann das finale Spiel gegen Grosseto. Die Italiener waren durch das 4:5 gegen Tomar auch schon ausgeschieden, wollten es aber zum Abschluss noch einmal wissen. Beim 7:1 (4:0) sorgte Youngster Florian Keil 49 Sekunden vor dem Ende mit einem souverän verwandelten Penalty nach dem 15. Teamfoul des Gegners zumindest noch für einen versöhnlichen Ausklang.

