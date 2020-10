Drei Derbypunkte – und der VfL Rheinhausen ist weiter Erster

Der VfL Rheinhausen bleibt Spitzenreiter in der Moerser Fußball-Kreisliga A. Im Derby gab es einen 2:1-Sieg gegen Nachbar OSC.

VfL Rheinhausen – OSC Rheinhausen 2:1 (2:0): Der VfL erwischte den besseren Start und führte durch die Tore von Jan Gerlich und Cagri Düven, Murat Bolat verkürzte. Als die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne warfen, setzte der VfL zum Konter an. OSC-Schlussmann Dustin Jonas konnte diesen nur per Notbremse stoppen und sah folglich die Rote Karte.

TuS Asterlagen – Alemannia Kamp 1:1 (0:0). Nach der Corona-Zwangspause markierte Fatih Altun das 1:0 für die Gastgeber. Nur wenig später glich Kamp wieder aus – am Ende eine gerechte Punkteteilung.

Rumelner TV – Concordia Ossenberg 5:0 (3:0): Spieler des Spiels war Rumelns Arne Kaufmann, der mit gleich vier Toren maßgeblichen Anteil am Heimsieg des RTV hatte. Musa Celik traf ebenfalls und sicherte den Hausherren den hochverdienten Sieg gegen die Concordia.

FC Rumeln-Kaldenhausen – VfL Repelen II 2:3 (0:1): In dieser Begegnung ging es hin und her. Die Gäste aus Moers gingen mit einer Führung in die Pause, doch Marius Wiesener (47.) und Patrik Rentsch (50.) drehten die Partie zunächst zu Gunsten des FCR. Repelen gab sich aber nicht geschlagen und kam erneut zurück. In der 70. und der 78. Minute kassierte Rumeln die entscheidenden Gegentore.