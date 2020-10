Dramatik pur bei den Duisburger Landesligisten

Dramatik pur in der Fußball-Landesliga, dieser Spieltag war nichts für schwache Nerven: Der SV Genc Osman lag in Frohnhausen nach 20 Minuten mit 0:3 zurück und siegte noch 4:3. Hamborn 07 kam in der Nachspielzeit zum Sieg, der DSV 1900 verlor durch einen späten Treffer zwei Punkte.

Hamborn 07 - SV Burgaltendorf 2:1 (1:1): In der dritten Minute der Nachspielzeit schoss Nico Klotz die Löwen zum Sieg. 07-Trainer Michael Pomp freute sich, dass es der Fußball-Gott diesmal gut mit den Hambornern meinte: Zuletzt hatten die Löwen jeweils durch späte Tore verloren. Pomp konnte am Samstag am Ende auch damit leben, dass sein Team nur bedingt zu überzeugen vermochte. Was nutzen starke Leistungen wie zuletzt gegen den FC Remscheid, wenn das Team am Ende mit leeren Händen dasteht?

Vor allem in der ersten Halbzeit liefen die Gastgeber der Musik hinterher. „Burgaltendorf hätte 3:0 führen können“, war Pomp froh, dass lediglich Felix Scheider zum 0:1 traf (31.). In der 45. Minute stand das Glück den Löwen zur Seite. Die Hamborner wehrten einen Abschlag des Essener Torhüters per Kopf ab, Can Yilmaz lief alleine auf das Tor zu und traf zum 1:1.

Mo Sadiklar pariert Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel kamen die Löwen besser in die Partie, verloren nach 20 Minuten jedoch wieder den Faden. Burgaltendorf war dem Sieg näher, zumal 07-Torwart Mo Sadiklar in der 85. Minute einen Foulelfmeter parierte. In der letzten Aktion des Spiels schaltete Nico Klotz am schnellsten, als er den Ball nach einer Flanke im Strafraum stark annahm und zum 2:1 für die Löwen in die Maschen beförderte.

VfB Frohnhausen – SV Genc Osman Duisburg 3:4 (3:2): Genc-Trainer Mustafa Öztürk atmete nach dem Spiel tief durch. „Die Mannschaft hat Moral gezeigt. Und sie hat gezeigt, wozu sie fähig ist“, sagte der Coach am Ende eines aufregenden Nachmittags. Genc-Boss Ilyas Bosol hatte im Vorfeld der Partie unter dem Eindruck von drei Niederlagen in Folge die Mannschaft angezählt. Im Falle einer weiteren Schlappe wollte Basol drei Spieler rausschmeißen.

Hüseyin Ünal (links), Stürmer beim SV Genc Osman Duisburg, kommt hier bei einem Frohnhauser Angriff einen Schritt zu spät. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Nach 20 Minuten sah es so aus, als müsste er seinen Worten Taten folgen lassen. Frohnhausen führte 3:0: durch einen Foulelfmeter und „zwei unnötige Tore“, wie Özturk befand. Der Trainer hatte zudem den Eindruck, dass die Mannschaft vom Druck des Sportlichen Leiters gelähmt war.

Matchwinner Mivekannin

Doch im Gegensatz zu den vorherigen Spielen brach das Team nach den Gegentoren nicht ein ein, sondern hatte eine Antwort parat. Samed Basol brachte die Neumühler mit seinem Anschlusstreffer zurück ins Spiel. Aber erst einmal musste Genc einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Abwehrspieler Hakan Yildirim schied verletzt aus, für ihn kam Roman Mivekannin – ein Wechsel, der sich später noch bezahlt machen sollte. Burak Bayram verkürzte aber noch vor der Pause auf 2:3 – Genc war zurück im Geschäft.

Ab der 61. Minute spielten die Gäste auch noch in Unterzahl. Fandjo Kasembe kassierte die gelb-rote Karte. Mustafa Öztürk dreht nun an den taktischen Stellschrauben. „Ich habe dreimal das System verändert“, freute sich der Trainer, dass sich der Aufwand am Ende gelohnt hatte.

In der Schlussphase schlug die Stunde von Roman Mivekannin. In der 76. Minute traf der Franzose zum 3:3, in der ersten Minute der Nachspielzeit netzte er zum Sieg der Neumühler an. Es folgte eine lange Nachspielzeit, was Öztürk nicht nachvollziehen konnte: „Wir haben heute auch gegen den Schiedsrichter gespielt.“

Blau-Weiß Mintard – Duisburger SV 1900 3:3 (1:0): Nach 52 Minuten lag der DSV 1900 noch mit 0:2 hinten, führte aber 3:2, als die reguläre Spielzeit beendet war – ist das Remis nun ein gewonnener oder ein verlorener Punkt? „Genau die Mitte davon“, sagte DSV-Trainer Julien Schneider. „Natürlich tut es weh, in der Nachspielzeit das 3:3 zu kassieren, aber wenn wir ehrlich sind, hatte Mintard die höhere Zahl guter Chancen. In der Schlussphase hatte unser Torhüter Max Chmilewski bereits zwei Hundertprozentige pariert“, so der Coach. „Das Unentschieden ist genau das, was dieses Spiel hergibt“, lautete Schneiders Fazit

Lukas Kleine-Bley (rechts) traf in Mintard für den Duisburger SV 1900. Foto: Martin Möller / Martin Möller / Funke Foto Services

Die Mülheimer gingen durch einen Elfmeter von Mathias Lierhaus in Führung (25.); sieben Minuten nach der Pause erhöhte Nick Heppner auf 2:0. Doch dann drehte der DSV auf: Der eingewechselte Youngster Darwin Schäfer stellte erst den Anschluss her (54.) und bereitete sechs Minuten später das 2:2 vor: Seine Flanke verwertete Lukas Kleine-Bley mit einem bemerkenswerten Flugkopfball. Und wieder war George Michael Wiedemann der Mann für die späten Glücksmomente: In der 83. Minute markierte er das 3:2 für den DSV.

„Wir haben nun sieben Punkte aus drei Spielen geholt, haben den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt – und das trotz aller Ausfälle“, lobte Schneider sein Team. Zur Pause musste Andreas Kremer mit einer Reizung im Knie passen.