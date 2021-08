DOSB zeichnet den CR mit dem Grünen Band aus

Duisburg. Der DOSB und die Commerzbank loben das Grüne Band für gute Nachwuchsarbeit aus – nun wurde der Club Raffelberg damit ausgezeichnet.

Gute Nachrichten für den Club Raffelberg: Für „herausragende Jugendarbeit“, wie es in der Begründung heißt, wurde Duisburgs führender Hockey-Verein nun mit dem „Grünen Band“ ausgezeichnet – ein Förderpreis, den der Deutsche Olympische Sportbund zusammen mit der Commerzbank vergibt. „Wir haben uns schon einige Male für diesen Preis beworben und freuen uns natürlich riesig, dass das nun geklappt hat“, sagt Susi Wollschläger, die Cheftrainerin im Frauen- und weiblichen Nachwuchsbereich.

Verbände prüften den Antrag

Ein besonderes Lob geht dabei an Hannah Reicherts, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr beim CR absolviert. „Sie hat die Unterlagen zusammengestellt und eingereicht“, so Wollschläger. Die Fachverbände, in diesem Fall der Westdeutsche Hockey-Verband und der Deutsche Hockey-Bund, prüfen diese Anträge und leiten sie an den DOSB weiter, wenn sie das für angemessen halten – was sie offenbar taten. „Mit dem Preis ist eine Fördersumme in Höhe von 5000 Euro verbunden“, freut sich Wollschläger über die Unterstützung für die tatsächlich ja sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins.

Die Frauen-Mannschaft des CR macht sich derweil nach Berlin auf und wird von heute bis Sonntag Testspiele gegen die Zehlendorfer Wespen, den Berliner HC und den TuS Lichterfelde absolvieren. Die Herren spielen am Samstag um 11 Uhr beim DS Düsseldorf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg