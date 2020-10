Doppeltest für den EV Duisburg

Duisburg. Der EV Duisburg testest am Freitag beim Rivalen Moskitos Essen. Am Sonntag kommen die Eisadler Dortmund an die Wedau.

Die Phrase „Bis jetzt“ wird derzeit gern genutzt. Bis jetzt geht Fabian Schwarze vom Eishockey-Regionalligisten EV Duisburg davon aus, dass sein Team am Freitag bei den Moskitos aus Essen die Form überprüft. „Bis jetzt“ kann Schwarze nicht so genau sagen, wie viele Zuschauer er am Sonntag um 18.30 Uhr zum Heimspiel gegen die Eisadler Dortmund in die Jomizu-Halle lassen darf.

150 Fans oder vielleicht 250? Das entscheidet am Freitag ein Gespräch zwischen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und den Stadtoberhäuptern im Land. Da sollen einheitliche Beschlüsse zum Schutz vor einer Ausbreitung der Corona-Epidemie getroffen werden. Was sicher ist: Karten an der Tageskasse gibt es nicht. Nur Dauerkarten-Kunden dürfen zum Test. „Bis jetzt“ konnten die Verantwortlichen noch nicht sagen, wie die genaue Regelung läuft. Der Blick auf die Homepage des Vereins kann ab Freitag hilfreich sein.

Lachowicz ist in Duisburg eingetroffen

Das mit dem „Bis jetzt“ geht auch anders. Bis jetzt geht Trainer Alex Jacobs davon aus, dass Stürmer Robert Lachowicz von den Nottingham Panthers am Freitag sein erstes Spiel für die Füchse machen wird. Der Mann von der Insel ist in Duisburg gelandet, hat sich am Donnerstag beim Training vorgestellt. Lachowicz, der als Außen- oder Mittelstürmer spielen kann, sollte sein Debüt geben können. Mit ihm steigen die Erfolgschancen des EVD beim Klassenkameraden aus Essen.

Der Erzrivale spielt in der gleichen Liga, die für die Füchse am 6. November beginnt, in der Parallelgruppe. Jacobs schätzt die Moskitos als eine der Topmannschaften ein. „Das ist ein Spiel, an dem man sehen kann, wo wir derzeit stehen“, so der Coach. Das Heimspiel sollte dann aber sicher ein Erfolgserlebnis bringen. Der Aufsteiger, wie Essen in der A-Gruppe der Liga, gehört nicht zum Kreis der höher qualifizierten Formationen. Allzu viele Streicheleinheiten braucht die Truppe nicht. Jacobs: „Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung.“