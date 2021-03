Doppeltes Pech für André Lotterer in der Formel E

Für André Lotterer begann die Saison in der Formel E mit doppeltem Pech. In Saudi-Arabien verhinderten ein Reifenschaden sowie ein Unfall bessere Platzierungen als die Ränge 16 und 11.

Duisburg. Erst stoppte ein Reifenschaden den Porsche 99X Electric des Duisburgers zum Auftakt der Formel-E-Saison, dann bremste ihn ein Unfall aus.

Die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft startete am vergangenen Wochenende mit zwei Nachtrennen in die neue Saison. Austragungsort war Diriyah in Saudi-Arabien. Das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team setzt auf dem 2,495 Kilometer langen Kurs nahe der Hauptstadt Riad zwei Porsche 99X Electric mit dem Duisburger Piloten André Lotterer (Startnummer 36) und Pascal Wehrlein (Startnummer 99) ein.

Für André Lotterer verlief der Auftakt in die neue Rennsaison nicht optimal. Der Routinier startete das Rennen als Siebter des Qualifyings. Wegen eines Reifenschadens musste er mit seinem Porsche 99X Electric in der Schlussphase an die Box und fiel dadurch zurück. Das Rennen eins beendete er auf Rang 16. Teamkollege Wehrlein kam auf Platz fünf ins Ziel. Zwei Safety-Car-Phasen in der Schlussphase verhinderten seinen Angriff auf die Spitze.

Auch am zweiten Renntag kein Glück

Porsche-Werksfahrer André Lotterer sagte: „So hatte ich mir mein erstes Rennen der neuen Saison nicht vorgestellt. Der Porsche 99X Electric fühlte sich wie schon im Training und Qualifying gut an, aber bei der Performance müssen wir noch zulegen. Dazu bin ich dann wohl auch noch über ein Teil gefahren, das auf der Strecke lag, so dass ich mit einem defekten Reifen an die Box musste. Auch wenn ich heute keine Punkte geholt habe, bin ich für das Rennen am Samstag trotzdem zuversichtlich.“

Auch am Folgetag war das Glück aber nicht auf Lotterers Seite. Nach einem Unfall auf einem schnellen Streckenabschnitt im freien Training musste sein Porsche neu aufgebaut werden. Das war bis zum Qualifying nicht zu schaffen, so dass er das 45-Minuten-Rennen (plus eine Runde) aus der Boxengasse in Angriff nehmen musste. Fünf Positionen konnte er auf der Strecke gutmachen – und profitierte ebenfalls nachträglich von den von der Rennleitung verhängten Zeitstrafen. Weil nach mehreren Unfällen Fahrzeugteile auf der Strecke lagen, wurde das Rennen kurz vor Schluss abgebrochen. André Lotterer wurde auf Platz elf gewertet, Teamkollege Wehrlein belegte Platz zehn. „Schade, dass wir nicht zeigen konnten, welche Fortschritte wir im Vergleich zur Vorsaison gemacht haben. Für mich war es ein Wochenende zum Vergessen. Gestern eine Schraube im Reifen, heute der Unfall im freien Training, so dass ich das Qualifying auslassen musste. Großer Dank an meine Crew, die das Auto rechtzeitig zum Rennen repariert hat. In Rom kann es nur besser werden“, so Lotterer.