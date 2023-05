DM-Fieber bei Rumelner TV, zum Dritten

Duisburg. Auch die U-14-Mannschaft des RTV spielt um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft – Endrunde steht am Wochenende in Dresden an.

Der siebte Platz nach nur knapp verpasstem Halbfinale für die U-18-Jungs, sogar Bronze für die U 16 – der Rumelner TV geht nun in die finale Phase des „DM-Fiebers“. Als dritte Mannschaft, die die Westdeutsche Meisterschaft in dieser Saison gewonnen hat, startet die männliche U-14-Mannschaft der Blau-Weißen am Wochenende in Dresden in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Die unfassbar spannenden Dreisatzsiege bei der Westdeutschen Meisterschaft gegen Humann Essen und den Post SV Bielefeld hallen für die Rumelner Jungs noch nach – und lassen sie nun auf weitere Erfolge hoffen. Da es der erste nationalweite Vergleich in dieser Altersklasse ist, hält sich das Trainerteam bestehend aus Frank Fischer, Marten Kindermann und Florian Fischer mit Prognosen zurück. Es gilt wieder die Maxime: „Wir wollen mit unserem Team primär eine gute Leistung bringen und dann sehen, wofür es reicht.“

Erfahrung bei U-16-DM

In der Vorrunde messen sich die Rumelner dabei mit dem Ausrichter VC Dresden, dem Vertreter des NWVV, Tecklenburger Land Volleys, und dem Meister Ost, der SG Rotation Prenzlauer Berg aus Berlin. Am vergangenen Wochenende konnten Zuspieler Magnus Kindermann, Libero Jonathan Fischer und Außenangreifer Fynn Duemont bereits ihre ersten Erfahrungen und Spielzeiten bei der U16-DM in Brandenburg sammeln, so dass die Aufregung beim ersten Gruppenspiel gegen die TEBU Volleys geringer ausfallen dürfte. Außerdem sind Julius und Moritz Clouth, Till Piskun, Illias Avdagic und Max Weber für den RTV am Start.

Unterstützt wird die Mannschaft wieder durch zahlreiche Eltern und Fans, die mit Trommeln, einem neu angefertigten Banner und lautstarker Stimmen wieder alles geben werden, so dass vielleicht ein Platz im oberen Drittel erreicht werden kann. (the)

