DJK Vierlinden und Duisburg 08 basteln fleißig am Kader

Die Fußball-Bezirksligisten DJK Vierlinden und Duisburger FV 08 haben sich personell verstärkt. Zwei Neuzugänge hat Vierlinden zu vermelden. Kevin Aanen wechselt vom B-Kreisligisten SV Laar 21 zur DJK. In der Hinrunde brachte es der Angreifer für Laar auf 26 Tore und 14 Vorlagen in 15 Spielen. „Das ist eine sehr gute Quote. Trotzdem muss er sich erst einmal an das neue Niveau gewöhnen“, erklärt DJK-Trainer Almir Duric. Mit Himzo Muharemovic wechselt zudem ein Abwehrspieler zur DJK. Der 30-Jährige war zuletzt für den SV Sarajevo Oberhausen in der Kreisliga A am Ball. „Er kann uns aufgrund seiner Erfahrung weiterhelfen“, weiß Coach Duric. Verlassen hat die Duric-Truppe bislang nur Dennis Gieselmann, den es zu Arminia Lirich zieht.

Auch beim Ligakonkurrenten Duisburger FV 08 kommt Schwung in den Kader. Nach Tamgac Kece, Kaan Aktas, Iyobosa Igbinobaro, Musafi Shehu und Umut Calik haben auch Osho Austin Iluebbey und Esat Elshani den DFV verlassen. Auch die Hochfelder haben Zuwachs zu vermelden. Mit Yassine Jaghou, Atilla Türkeri und El Hassan Lahjar wechseln drei Spieler vom A-Kreisligisten SV Wanheim 1900 an die Paul-Esch-Straße. Jaghou kehrt somit nach einem halben Jahr zurück nach Hochfeld. Der Offensivspieler gehörte als Stammspieler dem Aufstiegskader der 08er an.