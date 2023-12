Kreisliga DJK Vierlinden: Kovacic wechselt in das Titelrennen

Duisburg Mit der DJK Lösort Meiderich stand Trainer Mladen Kovacic im Tabellenkeller. Bei seinem neuen Klub geht es nun um den Aufstieg.

Die Kreisliga-Fußballer der DJK Vierlinden haben einen Trainerwechsel vollzogen. Nach kurzer Amtszeit hat Dave Antrecht den Klub aus persönlichen Gründen verlassen. Antrecht übernahm die Mannschaft von Matthias Jauch, der den Klub Mitte Oktober auf eigenen Wunsch hin verlassen hatte. Nun folgt Mladen Kovacic auf Antrecht.

Kovacic kennt die Liga bestens. Zuletzt coachte der ehemalige Profispieler die DJK Lösort Meiderich – in dieser Saison mit mäßigem Erfolg. Die Meidericher, bei denen Kovacic zuletzt am 12. November beim 0:0-Unentschieden beim SV Heißen II als Trainer im Spielbericht steht, sind mit sechs Punkten aus 15 Spielen derzeit Tabellenvorletzter. Vor der Saison war er mit Lösort in einem Testspiel gegen die Profis des MSV Duisburg im Einsatz gewesen. Das war eine klare Angelegenheit: Der MSV siegte 26:0.

Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen

Für Mladen Kovacic ging es durch den Wechsel nach Vierlinden aus dem Abstiegskampf ins Titelrennen. Die DJK steht nach der Halbserie auf dem dritten Tabellenplatz und hat noch aussichtsreiche Chancen auf den Bezirksliga-Aufstieg. Drei Punkte haben die Vierlindener derzeit weniger als Tabellenführer TSV Bruckhausen aufzuweisen. Dazwischen steht Meiderich 06/95 mit einem Punkt mehr als die DJK. Vor der Winterpause ließen die Vierlindener wichtige Punkte liegen. Nachdem Kovacic sein Debüt bei der DJK mit einem 3:0-Erfolg beim SV Genc Osman II erfolgreich gestalten konnte, folgte am vergangenen Sonntag ein 2:2-Unentschieden gegen Eintracht Walsum. (tiwi)

