Dirk Schmitz nicht mehr Sportlicher Leiter der Füchse

Die Mannschaft steht – das ist die gute Nachricht an der Nummer. Damit hat Dirk Schmitz die Grundlage dafür bereitet, dass der EV Duisburg auch in der kommenden Saison erfolgreich in der Eishockey-Oberliga spielen kann. Dennoch kommt das nun überraschend: Dirk Schmitz ist nicht mehr Sportlicher Leiter der Füchse und ebenfalls nicht mehr Teil des Trainergespanns für die Oberliga-Mannschaft.

Schmitz wird U-15-Trainer

„In einem Gespräch in der letzten Woche haben sich Dirk Schmitz und die Verantwortlichen auf eine Auflösung des Vertrages im beidseitigen Einvernehmen geeinigt“, heißt es in einer Mitteilung der Schwarz-Roten. Weiter heißt es: „Die Gründe hierfür liegen darin, dass Dirk sein Hauptaugenmerk wieder auf die Arbeit im Nachwuchs richten möchte. Ziel dabei ist es, noch mehr Nachwuchstalente an die erste Mannschaft der Füchse Duisburg heranzuführen und unseren Nachwuchs nachhaltig weiterzuentwickeln. Es ist gerade aufgrund der neu installierten U23-Regelung im Seniorenbereich unerlässlich, junge Spieler auszubilden.“

Im Trainerteam der Nachwuchsabteilung übernimmt Schmitz die Aufgabe des U-15-Trainers. „Ich werde mich auch darüber hinaus natürlich im Nachwuchs einbringen“, so Schmitz, dessen Arbeit in Zusammenarbeit mit Trainer Alex Jacobs maßgebend für den Wiederaufstieg in die Oberliga 2022 und die starke Saison 2022/23 in der dritthöchsten Spielklasse war.

