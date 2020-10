Dietmar Schacht ist neuer Trainer des FSV Duisburg

Die Anreise zur neuen Arbeitsstelle ist einfach, die Aufgabe ist kompliziert. „Ich wohne nur drei Minuten von der Platzanlage entfernt“, sagt Dietmar Schacht, der von nun an an der Warbruckstraße beim Fußball-Oberligisten FSV Duisburg das Sagen hat. Der FSV präsentierte am Montag den 58-Jährigen als neuen Trainer.

Didi Schacht soll es beim Tabellenvorletzten nun richten. Der Ex-Profi ist nun schon der dritte FSV-Trainer in der laufenden Saison. Daniel Sekic hatte schon vor dem ersten Spiel das Handtuch geworfen, sein Vorgänger Markus Kowalczyk übernahm das Kommando für den Übergang. Der Aufstiegscoach, der weiterhin die A-Jugend des FSV betreuen wird, kann als Interimstrainer nun auf eine längere Wirkungszeit zurückblicken als mancher seiner fest beschäftigten Vorgänger. Der Trainerwechsel ist beim FSV die einzige Konstante. Hört das irgendwann einmal auf? FSV-Boss Erol Ayar sagt: „Ich hoffe, dass wir endlich eine langfristige Lösung gefunden haben.“ Nun denn…

Didi Schacht weiß, worauf er sich einlässt. Das Engagement ist erst einmal bis zum Saisonende befristet. Sollte das klappen, würde das schon als ein Langfrist-Engagement durchgehen.

Schacht setzt auf Ordnung und Disziplin

Schacht sah am Sonntag die 0:2-Niederlage der Bullen gegen die SpVgg Sterkrade-Nord. Natürlich rein zufällig. „Ich hatte Lust auf ein Fußball-Spiel“, so Schacht, der noch am Abend mit Erol Ayar verhandelte. Am Montagvormittag sagte der Coach zu: „Ich möchte endlich Ruhe in den Verein bringen und ganz schnell viele Punkte holen.“ Schacht, der am Dienstag die erste Einheit seiner neuen Mannschaft leiten wird, sah genügend Punkte, an denen er sofort ansetzen kann. Die Ordnung fehle, das Zweikampfverhalten sei schlecht, berichtete der neue Coach und ergänzte: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auf bedingungslose Disziplin setze.“ Das hört sich nach einer harten Hand an.

Die Co-Trainer des FSV Duisburg müssen gehen

Erol Ayar ist überzeugt davon, den richtigen Trainer gefunden zu haben: „Didi Schacht passt zu uns, er kann mit jungen Spielern arbeiten.“ Schacht nimmt die Aufgabe ohne Co-Trainer in Angriff. Das ist eine grundsätzliche Haltung des früheren Verteidigers. Somit sind die bisherigen Assistenten Abdessamad Salley und Christian Schütz ihre Jobs nun los.

Auch künftig wird Didi Schacht Currywurst verkaufen Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Zuletzt stand Schacht im März 2018 beim SV Straelen auf dem Trainingsplatz. „Ich freue mich, dass es nun endlich wieder losgeht“, hat der gebürtige Laarer die Arbeit zuletzt vermisst. Beschäftigungslos war er trotzdem nicht. Mit einer mobilen Currywurst-Bude hat er sich ein zweites Standbein aufgebaut. Diesen Geschäftszweig wird er trotz seines neuen Jobs fortführen: „Das passt mit den Trainingszeiten perfekt zusammen.“

Zudem erscheint in Kürze sein Buch „Schicht im Schacht.“ Der Coach hofft, dass das Kapitel FSV Duisburg bei einer möglichen zweiten Auflage der Biografie nicht zu kurz ausfallen wird.