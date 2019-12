Diesmal stechen die Moskitos nicht: EVD schlägt Essen

Dreieinhalb Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Erst recht dann, wenn jemand wie Markus Schmidt derart lange eine berufsbedingte Pause einlegt. Da wächst die Gier nach spaßbringenden Momenten. Davon hat sich der Verteidiger der Füchse auch im zweiten Heimspiel nach seinem Comeback wieder einige verschafft. In Überzahl drosch „Schmiddi“ die Scheibe aufs Tor, Artur Tegkaev fälschte zur 2:1-Führung ab (26.) – in der Schlussphase wiederholte er das Kunststück beim 4:2 (55.), diesmal gab Coco Krämer die entscheidende Richtungsänderung. Damit war Schmidt maßgeblich am 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)-Sieg und damit am ersten Derby-Erfolg des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg gegen die Moskitos Essen in dieser Saison beteiligt. Für die Fans das perfekte Spiel, eine Durststrecke von sieben Niederlagen in den letzten acht Partien zu beenden.

Erneut bewies der Mann mit der für ihn gesperrten Rückennummer 85, wie wichtig er ist. Aus dem Stand ist der eigentliche Athletiktrainer der Füchse in die Kategorie Führungsspieler gesprungen, greift ordentlich zu und sorgt dafür, dass seine Gegenspieler nicht das machen können, was sie so vorhaben. Auch Neuzugang Kyle Gibbons machte auf sich aufmerksam. Mit seiner Geschwindigkeit schaffte er sich immer wieder Räume und deutete an, dass er mit Matt Abercrombie gut harmonieren könnte.

Alex Eckl trifft in Unterzahl

Die Füchse kamen ordentlich in die Partie. Drei Minuten gespielt – drei Torschüsse. Das erste Tor fiel allerdings auf der anderen Seite: Thomas Richter zog von der linken Seite ab und traf zum 1:0 für Essen (4.). Das saß erst einmal, denn der EVD brauchte einige Zeit, um sich zu sortieren. Als das gelungen war, hatten die Hausherren etliche Chancen, nutzten aber nur jene in Unterzahl, als Max Schaludek abgezogen und Alex Eckl den Puck abgefälscht hatte (11.). Ansonsten fehlte immer mal wieder die Ordnung, besonders in einem Powerplay gegen Ende des Drittels.

Nach Wiederbeginn nahm das Derby Fahrt auf. Es ging hoch und runter, wofür gerade die 24. Minute stand: Erst scheiterte Ex-Fuchs André Huebscher, weil Schmidt maßgeblich eingriff, dann düsten die Füchse aufs Essener Tor, ehe im abermaligen Gegenzug Essens Niklas Hildebrandt den Pfosten traf. Dann jedoch nutzte Schmidt seine Chance von der blauen Linie zum 2:1 (26.). Diese Führung verdienten sich die Duisburger in den Folgeminuten. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatten die Essener in Überzahl, in der allerdings Füchse-Goalie Etienne Renkewitz den Vorsprung ins Eis meißelte. Kurz danach stand es schon 3:1 – Sam Verelst hatte geschossen und Moskito Aaron McLeod gab dem Puck ungewollt den letzten Schubs über die Linie.

Im Schlussdrittel kamen die Essener zweimal heran – durch Thomas Richter und den früheren EVD-Spieler Lars Grözinger. Doch die Schmidt-Krämer-Co-Produktion in der 55. Minute reichte zum Sieg. „Wichtig war heute einfach der Derbysieg – und das hat geklappt. Markus Schmidt ist ein Spieler der alten Sorte – er schießt von der blauen Linie und trifft das Tor.“

Tore: 0:1 (3:29) Richter (Frick, Patocka), 1:1 (10:33) Alex Eckl (Schaludek/4-5), 2:1 (25:55) Tegkaev (Schmidt, Abercrombie/5-4), 3:1 (34:54) Verelst (Ratajczyk), 3:2 (43:48) Richter (McLeod, LeBlanc/5-4), 4:2 (54:16) Krämer (Schmidt, Abercrombie/5-4), 4:3 (57:59) Grözinger (Kreuzmann, Saccomani/5-4). Strafen: Duisburg 10, Essen 10. Zuschauer: 1428.