Die Torwartproblematik, der sich die RESG Walsum derzeit stellen muss, hätte wohl zu keinem unpassenderen Zeitpunkt kommen können. In den nächsten drei Spielen trifft der Rollhockey-Bundesligist genau auf jene drei Teams, die in der Tabelle aktuell hinter den Platz zwei einnehmenden Roten Teufeln rangieren. Diese „Wochen der Wahrheit“ beginnen an diesem Samstag (16 Uhr) mit dem Derby beim TuS Düsseldorf-Nord, der erst vor zwei Wochen das Wiederholungsspiel aus der Hinrunde bei der RESG mit 2:1 gewonnen hat.

„Wir brauchen noch sechs Punkte, um auf Nummer sicher zu gehen“, sagt Trainer Christopher Nusch im Hinblick auf die angestrebte Qualifikation für die Play-offs. Derzeit weist sein Team ebenso wie Düsseldorf 34 Zähler auf, allerdings hat der TuS Nord noch ein Spiel mehr in der Hinterhand. Danach folgen der RSC Cronenberg (22), übernächster Walsumer Gegner, und die ERG Iserlohn (21), am 7. März Gastgeber für den Rekordmeister. Nur die ersten vier Teams ziehen in dieser Saison in die Play-off-Runde ein. Ganz leise Hoffnungen darauf hat auch noch die IGR Remscheid, die es auf 18 Punkte bringt und letzter RESG-Gegner in der Hauptrunde ist.

„Drei Punkte gegen den richtigen Gegner können reichen, wenn andere Ergebnisse auch stimmen. Ohne Punkte wird es sehr schwer“, glaubt Christopher Nusch. Angesichts dieser Rechnung rückt die Torwartproblematik gezwungenermaßen in den Fokus. Ohne den verletzten Tobias Wahlen und seinen Vertreter Leon Brandt, der vor dem Topspiel gegen Germania Herringen am vergangenen Samstag kurzfristig absagte, müsste wohl wieder Youngster Jan-Niklas Kazmierczak ran. Der ist talentiert, hat aber kaum Bundesliga-Erfahrung – und das ist etwas, das abgeklärte Gegenspieler wie beispielsweise die Paczia-Brüder in Diensten des TuS Nord gern ausnutzen dürften.

Ob Leon Brandt zurückkehrt, ist offen. Zum Abschlusstraining wollte er in die Halle Beckersloh kommen. Christopher Nusch stellt aber klar: „Letztendlich bleibt es meine Entscheidung, aber wir sind über einen gewissen Punkt hinaus, wo ich das gesamte Team mit ins Boot hole. Vertrauen muss man sich verdienen.“