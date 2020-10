Die Wasserballer des ASC Duisburg trauern um Julius Kapsa

Der ASC Duisburg und die internationale Wasserball-Familie trauern um Julius Kapsa. Der ehemalige ASCD-Trainer verstarb in der Nacht zum Sonntag nach schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren. Bis zuletzt lebte der Rumäne in Duisburg. „Wir haben einen echten Freund verloren“, sagte der ASCD-Vorsitzende Axel Garnatz am Montag.

Julius Kapsa kam 1991 nach Duisburg. Axel Garnatz hatte den Coach zuvor in Bukarest besucht und konnte ihn von einem Engagement am Barbarasee überzeugen. Der erste Kontakt war zwei Jahre zuvor bei der Europameisterschaft in Bonn zustande gekommen.

Kapsa prägte beim ASC Duisburg eine Ära

Mit Kapsa verpflichte der ASCD damals einen international renommierten Trainer. Mit seinem Heimatverein Dinamo Bukarest sammelte er erst als Jugendtrainer und später als Chefcoach Titel in Serie. Von 1979 bis 1987 war Julius Kapsa zudem rumänischer Nationaltrainer. Von 1988 bis 1989 betreute er die bulgarische Ländermannschaft.

Beim ASCD prägte er von 1991 bis 1998 eine Ära – dies nicht nur durch sein Fachwissen, sondern auch durch eine große Herzlichkeit. Seine Söhne Adrian und Vlad spielten ebenfalls für den „Amateur“. Auch der Nachbar und Rivale Duisburger SV 98 begegnete ihm mit großem Respekt. Die Lokalderbys in der Bundesliga gehörten zu den Höhepunkten im Ligabetrieb. Auch hauptberuflich schlug er in seiner neuen Heimat Wurzeln, Kapsa war bei der Stadt Duisburg angestellt.

Nach seiner Zeit beim ASCD wechselte er als Trainer zum SV Kamen, ehe er Landestrainer beim Schwimmverband Nordrhein-Westfalen wurde. Aus gesundheitlichen Gründen zog er sich 2007 aus dem Trainergeschäft zurück, war aber weiter beratend für den Verband tätig.

Eine Legende in Rumänien

In Rumänien gilt Julius Kapsa immer noch als eine Legende. Im Foyer des früheren Wasserball-Leistungszentrums in Bukarest ist sein Name auf einer Gedenktafel mit allen rumänischen WM-Teilnehmern und deren Trainern in Bronze gegossen.

Der Duisburger Wasserball-Trainer Christian Vollmert würdigt seinen verstorbenen Kollegen: „Wer einmal mit ihm in Rumänien unterwegs war, war immer wieder beeindruckt, welche Ehrerbietung ihm seine ehemaligen Spieler entgegenbrachten, wie häufig sie ihn einluden, um über alte Zeiten zu reden und mit ihm zu feiern. Denn feiern mit Freunden war neben Wasserball die zweite große Leidenschaft von Julius Kapsa.“