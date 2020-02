So richtig glauben kann es Thorsten Kogel selbst nicht richtig. „Wir haben gegen die oberen sechs Teams mehr Punkte geholt als gegen die unteren sechs“, sagt der Mittelfeldspieler des VfB Homberg. Mit acht Zählern gegen die aktuellen Top-Sechs der Regionalliga sind es sogar doppelt so viele. Diese Bilanz können die Kicker vom Rheindeich heute um 14 Uhr bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf aufbessern. Und gegen den aktuell Sechstletzten in der Tabelle wollen die Homberger im Paul-Janes-Stadion nicht nur Boden im Abstiegskampf, sondern auch noch ein wenig etwas aus dem Hinspiel gutmachen.

Denn auch dieses ging am achten Spieltag verloren – nach 65-minütiger Überzahl beim Stand von 1:1. Die 2:4-Pleite ist eine der Niederlagen, die dem Tabellensiebzehnten bis heute hängen geblieben sind. Doch abgesehen davon zählen beim VfB in den – inklusive des Nachholspiels gegen Fortuna Köln am 18. März um 19.30 Uhr – elf noch ausstehenden Partien, bei sechs Zählern Rückstand zum rettenden Ufer ohnehin nur noch Punkte. Nach dem ersten Zähler in diesem Jahr, den der Aufsteiger vor Wochenfrist gegen Borussia Dortmund II holte, wollen die Gelb-Schwarzen nun bei der nächsten U 23 eines Bundesligisten aus der anfänglichen Misere im Jahr 2020 eine positive Serie machen. Doch auch der acht Zähler entfernte Fortuna-Unterbau hat es in sich. „Sie haben vier Remis in Folge geholt, haben gegen den BVB II mit 3:0 geführt. Wie schwer das ist, haben wir vor einer Woche gesehen“, sagt Stefan Janßen. „Zuletzt sind sie beim SC Verl ohne Gegentor geblieben, auch das spricht für sich.“ Zudem weiß der Coach um die Unberechenbarkeit der U-23-Teams: „In Verl hatten sie vier Profis auf dem Platz. Es ist unheimlich schwer, sich auf diese Teams einzustellen, da wir nie wissen können, wer aufläuft.“

Enger an den Leuten stehen

Sicher ist für den Coach, was sein Team tun muss, um die gewünschte Serie zu erreichen. „Wir müssen enger an den Leuten stehen, den Gegner konsequent bekämpfen und den eigenen Sechzehner verteidigen. Das war der Schlüssel im letzten Spiel“, blickt Janßen auf das 2:2 zurück, als der VfB über weite Strecken nichts gegen die Borussia zuließ. Dortmunds Doppeltorschütze Taylan Duman war dem Coach dabei „zweimal etwas zu frei“, so Janßen, „aber jetzt haben wir die nächste Möglichkeit, es noch besser zu machen und wieder zu punkten.“

Dazu steht dem Trainer der komplette Kader zur Verfügung, auch die zuletzt angeschlagenen Louis Ferlings und Markus Wolf sind wieder bereit. „Wir haben noch nicht einmal einen erkälteten Spieler“, sagt Janßen. In Zeiten der Ausbreitung des Coronavirus keine unerhebliche Information. „Ein Thema ist das bei uns bislang auch nicht“, sagt der Coach, „wir gehen alle normal miteinander um.“

Dem üblichen Handschlag vor dem Spiel dürfte am Samstag somit nichts im Wege stehen. Und die Hände und die Taschen werden die Homberger im Kampf um den Klassenerhalt erst recht nicht stecken. „Zum Glück haben die Hosen heutzutage auch keine Taschen mehr“, lacht Stefan Janßen und schiebt sinnbildlich nach: „Wir werden in die Hände spucken, die Ärmel hochkrempeln und Vollgas geben.“