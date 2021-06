Die unsichtbare Konkurrenz im Netz beim Duisburger Marathon

Iinterthur statt Duisburg: Annika Vössing nimmt den Rhein-Ruhr-Marathon in der Schweiz in Angriff.

Duisburg. Zum zweiten Mal steigt der Duisburger Traditionslauf im Zuge der Corona-Pandemie virtuell. Diesmal gibt es aber „echte“ Sieger.

Der #RRM21AtHomeAgain bringt am Wochenende mehr als 1000 Läuferinnen und Läufer an die virtuelle Startlinie. Die Alternative zu dem erneut aus Pandemiegründen abgesagten Rhein-Ruhr-Marathon durch Duisburg besitzt in diesem Jahr echten Wettkampfcharakter. In die Wertung kommen Läufe über die klassische Distanz von 42,195 Kilometern, 21,1 Kilometer als Halbmarathon und erstmals auch eine Kurzstrecke über zehn Kilometer.

In die Wertung kommen auch Inliner, Handbiker und Staffeln (das Smartphone wird dann zum Staffelstab). Die Zielzeit zählt zudem für den Supercup. Dabei werden die Ergebnisse der ebenfalls virtuell organisierten ASV-Winterlaufserie 2021 eingerechnet. Die persönlichen Ergebnisse sowie die gelaufene Strecke am Wochenende registriert und dokumentiert die App „Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg“.

Das Programm fürs Smartphone erlaubt zudem ständig den virtuellen Abgleich mit der realen Strecke in Duisburg. Die Teilnehmenden können ihren persönlichen #RRM21AtHomeAgain“ am Samstag und Sonntag laufen. Bis Mitternacht werden die Laufzeiten in die Wertung aufgenommen. Die Konkurrenz im Netz ist dabei zwar „unsichtbar“, aber nach dem Passieren der ebenfalls virtuellen Ziellinie trotzdem ganz real. Bis spätestens Mittwoch soll die Auswertung vorliegen und die Siegerinnen und Sieger feststehen.

Uwe Busch, Geschäftsführer des Stadtsportbunds, zeigt sich mit dem Meldeergebnis sehr zufrieden: „Wir wollten vierstellig werden. Das haben wir geschafft. Zugleich haben wir das Ziel, mit unserem #RRM21AtHomeAgain den Rhein-Ruhr-Marathon als festen Bestandteil des Duisburger Sportkalender präsent und lebendig zu halten. Die Aufmerksamkeit, die wir über unsere unterschiedlichen Kanäle erhalten, trägt dazu entscheidend bei.“ Unter anderem können Sportfans den Marathon-Tag am Sonntag ab 7:50 Uhr über die Streaming-Plattform https://live.ssb-duisburg.de miterleben.

Finisher-Box auf der Klönnewiese

Damit das in der Vergangenheit vielfach gelobte Duisburg-Gefühl nicht nur virtuell ist, sorgt der SSB für realen Marathon-Flair. Über der Kruppstraße hängt inzwischen ein Startbanner, das Puristen als Ausgangspunkt für ihr Rennen dient. Darüber hinaus baut der SSB auf der benachbarten Klönnewiese eine Finisher-Box mit einem Zieltor auf. Hier können sich die Läuferinnen und Läufer als Finisher fotografieren lassen.

Wo gelaufen wird, spielt jedoch keine Rolle. Eine Meldung für das Rennen über zehn Kilometer kam aus Singapur. Jürgen Wöhrmann, der schon 2020 beim HomeRun am Start war, erhält dabei starke Konkurrenz: Nikki Johnstone – Sieger des Rhein-Ruhr-Marathons 2018 und 2019 – geht in Düsseldorf auf die für ihn kurze Strecke. Annika Vössing – Siegerin bei den Frauen 2018 und 2019 – wird in der Schweiz die Strecke von Winterthur nach Frauenfeld als Halbmarathon absolvieren. Karsten Kruck vom ASV und Katharina Wehr (TV Wanheimerort) nehmen dagegen den Begriff HomeRun wörtlich und absolvieren das Rennen durch ihre Heimatstadt Duisburg.

Auch Duisburgs Schüler sind dabei

Nach Zielschluss ist der #RRM21AtHomeAgain übrigens noch nicht vorbei. Den Schulen hat der Stadtsportbund ein Angebot zur Rückkehr in den Sportunterricht gemacht. Über Pendelstaffeln – ob auf dem Schulhof oder dem Sportplatz – kann sich der Nachwuchs am 7. und 8. Juni in eine eigene Wertung bringen. Dabei zählt dann nicht die Zeit, sondern die Anzahl der absolvierten Läufe. Die Königsdisziplin sind 1.000 „Pendelschwünge“ über die Streckenvorgabe von 41,2 Meter.

Zusammengerechnet ergibt das einen Marathon. Die Schulen können ihre Läufe im Rahmen des #RRM21SchoolRun über das Schulsport Referat der Stadt Duisburg per E-Mail an m.gasiorowski@stadt-duisburg.de registrieren lassen und erhalten danach eine Urkunde über die erbrachte Leistung.

