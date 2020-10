Die Stadt Duisburg und der SSB wollen nun gemeinsam tagen

Uwe Busch, Geschäftsführer des Stadtsportbundes, atmete am Freitagmittag tief durch. „Ich bin froh, dass wir das erreichen konnten“, so Busch. Der Corona-Krisenstab der Stadt Duisburg modifizierte seine Corona-Verordnung vom Mittwoch. Mehrere Sportvereine, die bundes- und landesweit unterwegs sind, dürfen nun ihre Spiele und ihre Trainingseinheiten vorerst uneingeschränkt austragen.

Der Stadtsportbund hatte am Donnerstag heftige Kritik an der neuen Corona-Schutzverordnung der Stadt geübt. Zudem herrschte in der Geschäftsstelle an der Bertaallee Fassungslosigkeit darüber, dass die Stadt den Stadtsportbund bei der Ausarbeitung der Verordnung nicht mit ins Boot geholt hatte.

Am Donnerstag erarbeitete der SSB in Zusammenarbeit mit Sportdezernent Ralf Krumpholz eine Modifizierung der Verordnung, um zumindest die kurzfristige Fortsetzung des Leistungssports zu gewährleisten. Auch wenn Uwe Busch und Co. sich eine schnellere Entscheidung gewünscht hatten, kann sich der SSB die Entscheidung des Krisenstabs vom Freitag als Erfolg ans Revers heften.

Weitere Teams des MSV Duisburg profitieren

Am Nachmittag veröffentlichte die Stadt der Liste mit den Vereinen, die den Trainings- und Wettkampf-Betrieb unter den gewohnten Hygiene-Vorschriften ohne Kontaktbeschränkungen fortsetzen können – „wegen der besonderen Bedeutung des Wettkampfbetriebs von Duisburger Sportvereinen in bundes- und landesweiten Ligabetrieben“, wie es in der Presse-Mitteilung der Stadt heißt. Diese Regelung gilt vorerst bis zum Samstag, 31. Oktober.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg erhielt somit grünes Licht für sein Heimspiel gegen den KFC Uerdingen am Samstag. Auch die A-Jugend- und C-Jugend-Fußballer der Zebras dürfen weitermachen. Die Bundesliga-Frauen, die erst am 8. November wieder ins Geschehen eingreifen werden, dürfen das Training uneingeschränkt fortsetzen.

Berücksichtigt hat die Stadt zudem die Regionalliga-Fußballer des VfB Homberg, die Rollhockey-Bundesliga-Teams der RESG Walsum (Männer und Frauen), den Frauen-Hockey-Zweitligisten Club Raffelberg und die Regionalliga-Handballer des OSC Rheinhausen. Damit müssen diese Klubs nicht auf ihr Heimrecht verzichten. Zuschauer sind bei allen Vereinen allerdings nicht zugelassen.

Der EV Duisburg fehlt auf der grünen Liste

Die Eishockey-Cracks des EV Duisburg fehlen hingegen auf der grünen Liste der Stadt, sie dürfen demnach nicht mit Kontakt trainieren. „Da müssen wir versuchen, nachzubessern“, sagt Uwe Busch.

Das soll in der kommenden Woche geschehen, wenn Vertreter der Stadt und des Stadtsportbundes gemeinsam das weitere Vorgehen in der Corona-Krise erörtern wollen – auch damit es nicht erneut zu einem Kommunikationsdebakel zwischen Kommune und Verband kommt. SSB-Vorstandsmitglied Susanne Hering sieht in dem am Freitag erreichten Ergebnis eine gute Gesprächsbasis: „Die konstruktiven Gespräche haben zu einer praktikablen Lösung geführt.“