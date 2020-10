Die Spieler des VfB Homberg liegen weiter auf Eis

Der Corona-Fall beim VfB Homberg schmeißt den Spielplan des Fußball-Regionalligisten weiter durcheinander. Das am Samstag ausgefallene Spiel beim SV Rödinghausen muss der VfB nun mittwochabends am 28. Oktober nachholen. Auch das für kommenden Samstag angesetzte Heimspiel gegen Bergisch Gladbach ist mit dem 18. November auf einen Mittwochabend verlegt.

Das Spiel beim SV Straelen hat der Verband von Mittwoch, 21. Oktober auf Mittwoch, 16. Dezember verschoben. Für die Homberger ist das freilich kein Zuckerschlecken. „Aber es ist die einzig sinnvolle Entscheidung des Verbands, unsere nächsten Spiele abzusetzen“, sagt Wolfgang Graf, der die Verbandsfunktionäre für „ihre Bemühungen, positive Lösungen für die Vereine zu finden“, ausdrücklich lobt.

Weitere Corona-Tests ab Montag

Die gute Nachricht, die der Abteilungsleiter am Wochenende zu vermelden hatte, war, dass alle Corona-Tests, die bis dahin bei den Hombergern stattgefunden haben, negativ waren. Demnach bleibt es beim VfB vorerst bei dem einen bekannten Fall. Die weniger gute Nachricht jedoch ist, dass dennoch ein Großteil der Mannschaft in Quarantäne muss. Bedingt durch die Wohnorte der Spieler sind mehrere Gesundheitsämter involviert. „Und die Gesundheitsämter gehen unterschiedlich vor“, berichtet Graf.

Alle Beteiligten des VfB, die zu dem infizierten Spieler längeren und näheren Kontakt in einem abgeschlossen Raum – also vor allem der Kabine – hatten, haben Quarantäne-Auflagen erhalten – auch bei negativen Testergebnissen. Der Grund ist der zu kurze Zeitraum zwischen möglicher Infektion und Zeitpunkt des Testes. „Um sicher zu sein, muss da eine Woche zwischen liegen“, berichtet Graf. So werden die Beteiligten sich ab Montag – eine Woche nach der letzten Zusammenkunft – erneuten Tests unterziehen. „Am Dienstag haben wir dann womöglich einen neuen Stand“, sagt der Abteilungsleiter.

Unterschiedliche Handlungsweisen der Gesundheitsämter

Doch selbst wenn sich die Ergebnisse bestätigen sollten, bleibt ein Problem. „Manche Spieler werden dann trotzdem nicht aus der 14-tägigen Quarantäne entlassen“, weiß Graf um die unterschiedlichen Handlungsweisen der jeweiligen Gesundheitsämter. „Wir könnten somit frühestens am 19. Oktober wieder mit allen Spielern trainieren.“ Dass ein Spiel zwei Tage später dann zu früh käme, sah auch der vorgesehene Gegner SV Straelen ein. „Ziel ist, am Sonntag, dem 25. Oktober unser erstes Spiel bei Wegberg-Beeck zu bestreiten“, erklärt der Abteilungsleiter. Der Verlegung dieses Duells um einen Tag aufgrund des kurzen Trainingszeitraums der Homberger haben alle Beteiligten zugestimmt.

Durch die Verlegungen der aktuellen Spiele stehen den Hombergern nun zwischen dem 25. Oktober und dem 28. November zehn Partien in vier Englischen Wochen bevor. „Dann heißt es spielen, etwas trainieren und wieder spielen“, so Graf, „da haben Amateurvereine wie wir natürlich einen kleinen Nachteil gegenüber den Profiklubs.“ Und davon geht’s mit Rödinghausen, Aachen, Köln II, Lotte und Rot-Weiß Essen gegen einige für die Kicker vom Rheindeich. Zwar kann der VfB die Zwangspause zur Regeneration verletzter Spieler nutzen. „Aber es ist schon ein Break für uns“, sagt Graf, „die Mannschaft war auf einem guten Weg und hatte die Findungsphase abgeschlossen. Nun wieder kalt in ein Programm zu starten, dass so eine hohe Belastung mit sich bringt, ist sicherlich nicht vorteilhaft und erfordert auch eine Menge Disziplin von den Spielern.“

Graf: „Nicht zu spielen, ist keine Alternative“

Wenngleich auch dem Abteilungsleiter bei Berücksichtigung aller noch möglicherweise zu Spielausfällen führenden Faktoren Zweifel an der Durchführbarkeit des vorgesehenen Spielplans kommen, so möchte er nicht schwarzmalen. „Allen war klar, dass es dazu kommen kann, und wahrscheinlich wird es auch jeden Verein irgendwann einmal erwischen. Aber wir wollten alle den Spielbetrieb wieder aufnehmen“, erinnert Graf an das Meinungsbild der Klubs vor Saisonbeginn. „Es wird schwer. Auch für uns. Aber wir werden alles dafür tun, so viele Spiele wie möglich bis zum Ende durchzuziehen“, sagt Wolfgang Graf – und schiebt nach: „Die Frage ist die nach einer Alternative. Und nicht zu spielen, ist keine Alternative.“