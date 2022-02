Die Nadelstiche des MSV Duisburg kamen zu spät

Braunschweig/Duisburg. Der MSV Duisburg konnte bei der 1:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig nicht an die guten Auswärtsleistungen der letzten Wochen anknüpfen.

Der Hallesche FC, der FSV Zwickau und der SC Verl waren am 28. Spieltag der 3. Fußball-Liga zwischenzeitlich gut unterwegs, gingen hintenraus dann aber doch leer aus. Am Sonntag kassierte auch noch Viktoria Berlin eine Heimniederlage. So hielt sich der Schaden für den MSV Duisburg im Zuge der 1:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig am Samstag in Grenzen. Die Zebras stehen weiter auf einem Nicht-Abstiegsrang und haben es am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Viktoria Köln selbst in der Hand, einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.

Anschlusstreffer für den MSV erst in der Nachspielzeit

In Braunschweig konnten die Meidericher erst spät Nadelstiche setzen. Mit dem Anschlusstreffer von Tobias Fleckstein in der ersten Minute der Nachspielzeit konnten die Zebras keine Wende mehr einleiten. Das wäre vielleicht noch möglich gewesen, wenn Orhan Ademi in der 71. Minute, wenige Sekunden nach seiner Einwechslung gegen seinen Ex-Klub nicht den Pfosten, sondern ins Netz getroffen hätte. Im Nachsetzen knallte Rolf Feltscher den Ball in den blauen Braunschweiger Himmel – Chance vertan.

Eintracht-Trainer Michael Schiele sprach nach der Partie davon, dass er gehörigen Respekt vor der Duisburger Offensive gehabt habe. Auf dem Platz zeigte sich jedoch, dass die Sorgen des Coaches zumindest an diesem Tag unbegründet waren. Das Angriffsspiel des MSV kam vor allem in der ersten Halbzeit nicht in Schwung. Ein 17-Meter-Schuss von Moritz Stoppelkamp und eine Direktannahme von Aziz Bouhaddouz waren zu wenig, um den Aufstiegsaspiranten aus dem Konzept zu bringen. „Wir waren von Anfang an ein bisschen zu mutlos“, sagte MSV-Torschütze Tobias Fleckstein nach der Partie.

Leichte Gehirnerschütterung beim Duisburger Bretschneider

Der MSV hat in dieser Saison bereits viele einfache Gegentore hinnehmen müssen – und auch der Braunschweiger Treffer zum 1:0 durch Jomaine Consbruch in der zwölften Minute war auf dem ersten Blick ein Ergebnis einer Nachlässigkeit in der Defensive. Niko Bretschneider verpasste den Kopfball, mit dem er die Situation hätte bereinigen müssen.

Doch der Flügelspieler war zu einer ordnungsgemäßen Rettungstat zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr in der Lage gewesen. Kurz zuvor war er mit Consbruch mit dem Kopf zusammengeprallt – MSV-Trainer Hagen Schmidt bewertete die Aktion später als ein Foulspiel – gab aber grünes Licht, weiter spielen zu können. In der 22. Minute war die Partie für Bretschneider dann aber doch beendet, nachdem er zuvor ohne gegnerische Einwirkung zu Boden ging. Nach der Partie gab es eine Teil-Entwarnung. Der gebürtige Berliner erlitt „nur“ eine leichte Gehirnerschütterung und musste nicht das Krankenhaus aufsuchen.

Kwadwo und Fleckstein überzeugen beim MSV Duisburg

Bretschneider muss nun die nächsten Tage abwarten, das FVN-Pokalspiel in Velbert am Mittwoch dürfte für ihn noch zu früh kommen. Marvin Bakalorz droht ebenfalls auszufallen. Der Routinier, der am Samstag wieder auf der zentralen Abwehrposition spielte, blieb in der Halbzeit mit einer Blessur am Sprunggelenk in der Kabine. Untersuchungen am Montag sollen Aufschluss darüber geben, wie schwerwiegend die Verletzung ist.

Erst aufgrund der Verletzung von Bakalorz griff Rolf Feltscher zur zweiten Halbzeit ins Geschehen ein. Der zuletzt gelbgesperrte Außenspieler musste sich an der Hamburger Straße zunächst mit der für ihn ungewohnten Reservistenrolle begnügen. Vor dem zweiten Braunschweiger Treffer verlor Feltscher den Ball im Mittelfeld, mit einer (zu) einfachen Kombination hebelte die Eintracht die Duisburger Abwehr aus und kam durch Lion Lauberbach zum 2:0 (64.). Bitter für den MSV: Das Team hatte sich in dieser Phase gefangen und eigene Akzente im Spiel nach vorne setzen.

Zumindest Tobias Fleckstein und Leroy Kwadwo konnten am Samstag – abseits des Ergebnisses – für sich positive Bilanzen ziehen. Fleckstein übernahm nach der Bakalorz-Auswechslung die Rolle des Abwehrchefs und lieferte eine solide Leistung ab, die er mit seinem zweiten Drittliga-Tor krönte.

Leroy Kwadwo verteidigte in der Dreierkette auf der linken Seite und lieferte seine beste Saisonleistung auf dieser Position ab. Unter anderem rettete er gegen den späteren Torschützen Lion Lauberbach mit einer Grätsche im Strafraum in höchster Not.