Die Landesliga-Saison beginnt mit einem Derby

Duisburg. Am 22. August spielt der SV Genc Osman zum Saisonstart gegen den Duisburger SV 1900. Hamborn 07 empfängt den VfB Speldorf.

Der Fußball-Verband Niederrhein hat nun auch die Spielpläne für die Landesligen bekanntgegeben. Wie bereits gemeldet bleibt die Zusammensetzung der drei Gruppen im Vergleich zur Vorsaison, die bekanntlich pandemiebedingt abgebrochen und annulliert worden ist, identisch. Damit geht die Gruppe 1 mit 15, die Gruppen 2 und 3 jeweils mit 14 Teams an den Start. Staffelleiter der Gruppe 3, in der die drei Duisburger Mannschaften vertreten sind, ist Reinhold Dohmen.

Die Saison beginnt am 22. August mit dem Derby zwischen dem SV Genc Osman und dem DSV 1900. Hamborn 07 empfängt zum Auftakt den VfB Speldorf. „Das ist ein starker Saisonauftakt“, freut sich Hamborns Trainer Stefan Janßen. Janßen und 07-Sportchef Hans-Günter Bruns waren früher in Speldorf tätig. Bei den Mülheimern steht Ex-DSV-1900-Trainer Julien Schneider in der Verantwortung.

Noch im alten Jahr werden die ersten beiden Rückrundenspieltage ausgetragen. Die Saison endet am 22. Mai.

Sonntag, 22. August (Rückrunde: 28. November): Hamborn 07 – VfB Speldorf (15 Uhr), SV Genc Osman Duisburg – Duisburger SV 1900 (15.30 Uhr).

Sonntag, 29. August (5. Dezember): DSV 1900 – SpVgg Steele 03/09, SV Wermelskirchen – Hamborn 07 (15 Uhr), Blau-Weiß Mintard – Genc Osman (15.15 Uhr).

Sonntag, 5. September (6. März 2022): ESC Rellinghausen – DSV 1900 (15 Uhr), Mülheimer FC 97 – Hamborn 07 (15.15 Uhr), Genc Osman – VfB Speldorf (15.30 Uhr).

Sonntag, 12. September (13. März): DSV 1900 – FC Remscheid, Hamborn 07 – VfB Frohnhausen, SV Wermelskirchen – Genc Osman (15 Uhr).

Sonntag, 19. September (20. März): Arminia Klosterhardt – DSV 1900 (15.15 Uhr), Genc Osman – Hamborn 07 (15.30 Uhr).

Sonntag, 26. September (27. März): DSV 1900 – SV Burgaltendorf, VfB Frohnhausen – Genc Osman, Hamborn 07 – SpVgg Steele 03/09 (15 Uhr).

Sonntag, 3. Oktober (3. April): ESC Rellinghausen – Hamborn 07 (15 Uhr), Mülheimer FC 97 – Genc Osman, Blau-Gelb Überruhr – DSV 1900 (15.15 Uhr).

Sonntag. 10. Oktober (10. April): DSV 1900 – Mülheimer FC 97, Hamborn 07 – FC Remscheid (15 Uhr), Genc Osman – SpVgg Steele 03/09 (15.15 Uhr).

Sonntag, 17. Oktober (Ostermontag, 18. April): ESC Rellinghausen – Genc Osman, DSV 1900 – Blau-Weiß Mintard (15 Uhr), Arminia Klosterhardt – Hamborn 07 (15.15 Uhr).

Sonntag, 24. Oktober (24. April): VfB Speldorf – DSV 1900, Hamborn 07 – SV Burgaltendorf (15 Uhr), Genc Osman – FC Remscheid (15.30 Uhr).

Sonntag, 31. Oktober (8. Mai): DSV 1900 – SV Wermelskirchen (15 Uhr), Blau-Gelb Überruhr – Hamborn 07, Arminia Klosterhardt – Genc Osman (15.15 Uhr).

Sonntag, 7. November (15. Mai): Hamborn 07 – DSV 1900 (14.30 Uhr), Genc Osman – SV Burgaltendorf (15.30 Uhr).

Sonntag, 14. November (22. Mai): DSV 1900 – VfB Frohnhausen (14.30 Uhr), Blau-Weiß Mintard – Hamborn 07, Blau-Gelb Überruhr – Genc Osman (15.15 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg