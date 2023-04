Die Lage des MSV Duisburg wird immer schlimmer

Duisburg. Borussia Bocholt sorgt für doppelten Frust bei der Frauen-Reserve des MSV Duisburg. Spielabbruch bei Gelb-Weiß Hamborn.

Es gab zuletzt fast nur schlechte Nachrichten für die zweite Fußball-Frauenmannschaft des MSV Duisburg – und durchweg hatten sie mit dem BV Borussia Bocholt zu tun. Abgesehen von der eigenen 2:3 (0:3)-Pleite gegen die Reserve der Münsterländerinnen, die die Lage der Zebras am Tabellenende weiter zuspitzt, drückt auch die Entwicklung von deren „Erster“ in Hüttenheim auf die Stimmung.

Die Bocholterinnen sind zwar Tabellenführer in der Regionalliga und sportlich damit klarer Anwärter auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga – nur wird diese nicht erfolgen, weil der Verein keinen Lizenzantrag gestellt hat. Die Anforderungen seien nicht zu erfüllen, erklärte der Borussia-Vorstand, der daraufhin heftige Reaktionen seiner Spielerinnen erfuhr. Weil diese den Klub nun nahezu geschlossen verlassen wollen, wird dieser dem Vernehmen nach auch auf einen Start in der Regionalliga verzichten und freiwillig in die Niederrheinliga absteigen – und genau das ist schlecht für den MSV, weil sich dadurch wiederum die Anzahl der Absteiger in die Landesliga erhöht. Das nunmehr einzuholende Team wäre die SSVg Velbert auf Rang elf, die bereits neun Punkte mehr aufweist.

Mit einem Dreier gegen die Bocholter Zweitvertretung wären die Chancen auf die Rettung wieder leicht gestiegen, aber das vermasselte sich der MSV vor der Pause. „Wir hätten auch schon 0:6 zurückliegen können. Das war leider Note 6 in allen Mannschaftsteilen“, meinte der enttäuschte Trainer Tarek Ruhman, der davon nur Torhüterin Celine Behnamiri – sonst im Feld agierend – ausnahm, weil sie mit ihren Paraden Schlimmeres verhinderte. Kurios: Zur Pause nahm Ruhman dann gleich mehrere vermeintliche Leistungsträgerinnen vom Feld und ersetzte sie durch Spielerinnen aus der eigenen U 17. „Und ab da war richtig Zug drin“, so der verblüffte Coach. Jasmina Dzaltur sorgte mit dem 1:3 in der 76. Minute für neue Hoffnung, doch letztlich kam der Anschluss durch Liana Liepa (90.) zu spät, um noch Zählbares zu erreichen. Am kommenden Sonntag geht es nun zum Tabellenzweiten TuSA 06 Düsseldorf.

Eintracht Duisburg nun schon Vierter

Eintracht Duisburg hat’s endgültig geschafft: Durch das 3:1 (2:0) hat der Aufsteiger den Klassenerhalt in der Landesliga sicher in der Tasche. Nicht nur das: Damit gelang sogar der Sprung auf den vierten Tabellenplatz. „Wir hätten auch 6:1 gewinnen können. Wir hatten noch vier Aluminiumtreffer“, so der zufriedene Trainer Uwe Bergmann, der ein wenig erstaunt war, wie gut sich sein Team auf dem ungewohnten Naturrasen zurechtfand. Majlinda Alimi (6.) und Laura Weyl (43.) sorgten für die Pausenführung; nach dem Reeser Anschlusstor (71.) packte Vanessa Böttcher 13 Minuten später den Deckel auf die Partie. Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht nun die Zweitrundenpartie im Kreispokal bei Bezirksligist Mülheim 07 an; in der Liga geht’s erst am 30. April bei Schlusslicht Arminia Klosterhardt weiter.

In der Bezirksliga hat’s die Turnerschaft Rahm diesmal böse erwischt. 0:9 (0:4) hieß es bei Aufstiegsaspirant SV Adler Osterfeld, der wohl in der Saisonpause den Wechsel zum großen Nachbarn Rot-Weiß Oberhausen vollzieht. „Das ist natürlich eine Hausnummer, das hatten wir uns anders vorgestellt“, so TSR-Trainer Michael Marek, der eine starke Leistung der Gastgeberinnen anerkennen musste. Nach Möglichkeit wieder deutlich besser laufen soll es im Derby beim SV Wanheim 1900, das am Dienstagabend um 19.45 Uhr am Honnenpfad nachgeholt wird.

Die Wanheimerinnen hielten sich mit einem 4:1 (1:0) gegen den GSV Moers II schadlos, was die in den Abstiegskampf verwickelten Duisburger Nachbarklubs gefreut haben dürfte. Svea Bach (3) und Natascha Rekittke trafen. Für die TuS Mündelheim schwindet aber die Hoffnung, noch zwei Konkurrenten hinter sich zu lassen, immer mehr, da es auch bei Rhenania Bottrop II eine 2:6 (1:2)-Niederlage gab. Dabei stand es nach Toren von Lisa Kalde und Pia-Marie Mosch nach einer Stunde noch 2:2.

Rahmer Reserve feiert Schützenfest

Das Spiel zwischen Gelb-Weiß Hamborn und dem SV Leithe fand nach einer guten halben Stunde ein vorzeitiges Ende, nachdem die Gastgeberinnen bis zur 15. Minute eine überraschende 3:0-Führung durch Leyla Özet (2) und Alexandra Valasek herausgeschossen hatten. „Eine gegnerische Spielerin musste mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht werden. Danach hat sich Leithe nicht mehr imstande gesehen, weiterzuspielen. Ich gehe davon aus, dass das Spiel mit 3:0 für uns gewertet wird“, so der Hamborner Vorsitzende Dirk Floß.

In der Kreisliga gewann die Turnerschaft Rahm II das Derby beim ETuS Bissingheim mit 17:1 (8:0). Für Rahm trafen Jolina Zillig (7), Franka Schmid (5), Maja Tittmann (2), Nina Schäfer, Alina Thamm und Alina Linke, für Bissingheim Diana Mertens. Eintracht Duisburg II verlor bei Sterkrade 06/07 mit 0:14 (0:5). Der SV Duissern tritt am Dienstag um 20 Uhr bei Spitzenreiter SV Raadt an.