Die HSG Ve/Ru/Ka erkämpft ein Remis

HC Rot-Weiß Oberhausen -

HSG Ve/Ru/Ka27:27 (18:14)

HSG: Krogmann (8), Schwarz (6/3), Langer (4), Brunotte, Tobias Dickel, Gatza (je 2), Brysch, Philipp Dickel, Fenzel.



Nach der zweiwöchigen Corona-Zwangspause kamen die Verbandsliga-Handballer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen nur schwer in die Gänge. Doch dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Mirko Szymanowicz beim HC Rot-Weiß Oberhausen aber noch ein 27:27 (18:14)-Unentschieden.

„In der ersten Hälfte hat man uns leider den fehlenden Rhythmus angemerkt. Allerdings nicht wie befürchtet im Angriff, sondern in der Abwehr“, befand Szymanowicz. In der 6:0-Deckung bekam die HSG vor allem David Hansen nicht in den Griff. Der frühere Zweitliga-Spieler erzielte sechs seiner sieben Tore vor der Pause. Nach dem 9:13 (20.) nahm Ve/Ru/Ka Hansen in Manndeckung, Wirkung zeigte das aber erst mit Verzögerung. Bis zur Halbzeit verteidigte Oberhausen den Vier-Tore-Vorsprung. „Nach der Pause haben wir uns in der Abwehr deutlich gesteigert und waren schon beim 18:19 dran. Dem Ausgleich sind wir dann aber lange hinterher gelaufen“, so Szymanowicz.

Ausgleich mit dem Abpfiff

Erst zehn Minuten vor dem Ende egalisierte Tobias Dickel zum 22:22. Mirko Krogmann sorgte mit dem 26:25 (58.) für die erste Führung. „Leider haben wir mit dem Abpfiff den Ausgleich bekommen. Unter dem Strich ist das Unentschieden aber definitiv gerecht“, meinte Szymanowicz: „Die Jungs haben sich den Punkt vor allem in der zweiten Halbzeit mit viel Einsatz und Kampf erarbeitet.“ Und in Oberhausen werden noch einige Rumelner Mitbewerber um den Aufstieg Federn lassen.