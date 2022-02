Die GSG Duisburg kommt dreimal zurück

Duisburg. Bezirksligist GSG Duisburg erreicht ein Remis im Test bei Landesligist Blau-Weiß Mintard. Viktoria Buchholz landet einen Kantersieg.

Eine Woche vor dem Rückrundenstart zeigten sich die Bezirksligafußballer von Viktoria Buchholz in starker Form und landeten einen Kantersieg. Während die GSG Duisburg zu einem Remis bei einem Landesligisten kam, besiegte die DJK Vierlinden die zweite Mannschaft des SV Genc Osman zweistellig. Der Duisburger FV 08 unterlag bei Landesligist Mülheimer FC 97.

Viktoria Buchholz – FC Bottrop 7:2 (1:1): Sechs Tore in 20 Minuten bescherten der Viktoria den Kantersieg gegen den Bezirksligisten aus Bottrop. Bereits nach vier Minuten schoss Neuzugang Luis Förster die Gastgeber in Führung. Dem Ausgleich der Bottroper (37.) ließen die Buchholzer eine Sturm- und Drangphase nach dem Seitenwechsel folgen. Erneut Förster (47.) sowie Louis Feldkamp (49.), Sebastian Schröder (52.) und Philipp Kuschel (53.) sorgten mit ihren Treffern innerhalb kürzester Zeit für klare Verhältnisse. Thomas Kirsch (59.) und Eliah Jung (67., Foulelfmeter) trieben das Ergebnis weiter in die Höhe. „Wir haben nach der Pause offensiver verteidigt, was sich direkt ausgezahlt. Das war ein sehr guter Testspielabschluss“, lobte Viktoria-Trainer Maik Sauer.

Mülheimer FC 97 – Duisburger FV 08 2:0 (1:0): Beim Landesligisten kamen die Hochfelder nicht gut in die Partie. „In beiden Halbzeiten haben wir die ersten Minuten verschlafen. Gegen einen robusten Landesligisten wird es dann schwierig“, erklärt 08-Trainer Musa Celik, der mit dem Testspielabschluss nicht zufrieden war: „Gute Ansätze waren erkennbar. Allerdings habe ich auch viel gesehen, was mir nicht gefallen hat.“ Kurz nach Schlusspfiff handelte sich Eser Karadag nach einem Disput mit einem Mülheimer Spieler die rote Karte ein.

Blau-Weiß Mintard – GSG Duisburg 3:3 (1:1): Drei Mal lagen die Großenbaumer beim Landesligisten zurück, drei Mal erzielte die Mannschaft von Dietmar Schacht den Ausgleich. Michael Wiedemann glich die Führung der Gastgeber kurz vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit wiederholte sich das Geschehen. Mintard ging erneut in Führung, die GSG glich durch Kevin Hesse aus (66.). Zum 3:3 traf Andrees Minta (84.). „Die Mannschaft hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Wir sind drei Mal zurückgekommen, was für die starke Moral des Teams spricht“, freute sich GSG-Trainer Schacht, der vor allem im physischen Bereich große Fortschritte seiner Elf sah: „Die Jungs sind körperlich topfit und haben einem Landesligisten in allen Belangen ordentlich Paroli geboten.“

DJK Vierlinden – SV Genc Osman II 10:1 (6:0): „Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, freut sich DJK-Trainer Marvin Lakovic. „Ich habe einen deutlichen Qualitätsunterschied gesehen. Wir hätten sogar noch höher gewinnen können, haben uns aber phasenweise an das Niveau des Gegners angepasst“, erklärt der Übungsleiter weiter. Winterneuzugang Can Yilmaz traf dreifach. Zudem waren Justin Kreft, Hidayet Dönmez (je 2), Ibrahim Hussein, Emirhan Özer und Adrian Broja erfolgreich. Für die chancenlosen Gäste aus Neumühl erzielte Berat Kozan das zwischenzeitliche 1:9.

Testspiele der A-Kreisligisten: Viktoria Wehofen – Rumelner TV IV 5:0 (2:0). We­hofen: Antwi (2), Scharpegge, Okafor, Ojo.

VfB Homberg III – VfvB Ruhrort/Laar 6:4 (2:3). VfB III: Kamps, Hilla (je 2), Heymann, Gatz; VfvB: Scharfeld (2), Kühn, Cyris.

Walsum 09 – Gelb-Weiß Hamborn 4:4 (4:0). Walsum: Temel (2), Ayar, Aslan; Gelb-Weiß: Marciniak, Kreklow, Schmidt, Demirbas (Eigentor).

DJK Lösort Meiderich – VfL Süd 3:2 (2:0). Lösort: Özdemir, Schulligen, Wallbaum; VfL: Lorenz, Kaya.