Die Frauen des MSV Duisburg waren im Angriff zu harmlos

Duisburg/Wolfsburg. Der MSV Duisburg hoffte in der Frauen-Bundesliga vergeblich auf eine Überraschung. Der MSV verliert 0:2 beim VfL Wolfsburg.

Es hätte für die Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg viel zusammenkommen müssen, um in der Auswärtspartie beim VfL Wolfsburg eine Überraschung zu landen. Eine Verkettung glücklicher Umstände blieb am Samstag aus Duisburger Sicht aber aus. Somit verlor der MSV beim Pokalsieger vor 2677 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 0:2 (0:2).

MSV-Trainer Thomas Gerstner verwies nach der Partie einmal mehr darauf, dass Wölfe und Zebras in unterschiedlichen Gehegen, also gefühlt in verschiedenen Ligen, unterwegs sind. Ein 0:2 in der Autostadt gilt für ein Team, das gegen den Abstieg spielt, gemeinhin als ein annehmbares Ergebnis.

Gerstner sprach von einem verdienten Sieg der Gastgeberinnen, der indes noch deutlicher hätte ausfallen können. Aber der MSV arbeitete in der Defensive engagiert und solide. „Wie schon gegen München haben die Mädels alles reingehauen“, so Gerstner, der aber auch Fehler seines Teams ansprach.

Die Hoffnung, lange die Null zu halten, zerschlug sich für den MSV früh. Der VfL Wolfsburg, bei dem Alexandra Popp ohne Einsatz auf der Auswechselbank verweilte, ging bereits in der siebten Minute durch Fenna Kalma in Führung. Die Niederländerin nutzte einen langen Pass von Ewa Pajor und überwand MSV-Torhüterin Ena Mahmutovic. „Wir wissen, wie schwer es ist, gegen so einen kompakten Block zu spielen. Deshalb war es wichtig, dass wir das frühe Tor gemacht haben“, so VfL-Trainer Timmy Stroot nach der Partie.

MSV Duisburg spielt nun im DFB-Pokal

Thomas Gerstner hätte sich ein Tor seiner eigenen Truppe gewünscht, um die Sache für den großen Favoriten etwas komplizierter zu gestalten. Insgesamt präsentierten sich die Duisburgerinnen im Angriffsspiel aber viel zu harmlos., sodass VfL-Torhüterin Merle Frohms kaum gefordert war.

In der 40. Minute erhöhte der VfL auf 2:0. In Anschluss an einen Eckball von Nuria Rabano war Ewa Pajor per Kopf für de Wölfinnen erfolgreich. Im zweiten Durchgang blieb der VfL deutlich überlegen. Der MSV stand aber in der Verteidigung gut und ließ keinen Treffer mehr zu.

Für das Gerstner-Team geht es nun am Sonntag, 26. Mai, mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale beim Regionalligisten FSV Mainz 05 weiter.

MSV Duisburg: Mahmutovic – Henriksen, Hess, Flach – Bathmann, Fürst (86. Rosa), Günster, Parcell (86. Ebels) – Halverkamps, Cin (59. Jerabek), Zielinski (86. Kappenberger).

Tore: 1:0 Kalma (7.) 2:0 Pajor (40.).

Gelbe Karte: Günster.

Schiedsrichterin: Weigelt.

Zuschauer: 2677.

