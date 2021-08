In der Duisburger Arena gelten strenge Hygieneregeln.

Fans Die Fans des MSV Duisburg kehren in die Arena zurück

Duisburg. Erstmals seit dem 26. September spielt der MSV Duisburg in seinem Stadion wieder vor Zuschauern. Bis zum Freitag waren 6700 Tickets verkauft.

Die Fans, die die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg in der vergangenen Saison per Hupkonzert auf dem Stadionparkplatz unterstützt hatten, haben Trainer Pavel Dotchev beeindruckt. Aus dem Mannschaftsbus heraus hatte der Coach die Anhänger mit seinem Smartphone gefilmt. Nicht nur der 55-Jährige ist froh, dass die Fans am Sonntag nun aus ihrem Auto aussteigen und ins Stadion gehen dürfen.

„Ich freue mich, dass die Fans endlich dabei sind“, sagt Dotchev vor dem Heimspiel gegen den TSV Havelse, das am Sonntag um 13 Uhr beginnt. Erstmals seit dem 26. September – damals sahen 3462 Fans das 1:1 gegen den FSV Zwickau – spielen die Zebras in ihrem Stadion wieder vor Publikum. Dotchev, damals Trainer bei Viktoria Köln, erlebte zuletzt am 24. Oktober bei der 1:5-Niederlage bei Hansa Rostock ein Spiel mit echter Stadionatmosphäre. 7500 Fans waren damals im Ostseestadion zugegen. Auch Dotchev hat längst keine Lust mehr auf Geisterspiele.

Bis zum Freitagmittag hat der MSV 6700 Tickets für das erste Saisonspiel verkauft. Insgesamt stehen im Rahmen des Hygienekonzeptes 10.300 Plätze zur Verfügung. Für die Anhänger des TSV Havelse sind 300 Plätze reserviert. Aus Niedersachsen werden rund 80 Fans erwartet.

Eine Tageskasse wird es am Sonntag nicht geben. Es ist aber möglich, bis zum Anpfiff Tickets online zu erwerben. Wer im Stadion dabei sein will, muss vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Der Test darf zum Zeitpunkt des Abpfiffs des Spiels maximal 48 Stunden alt sein. Diese Regel gilt für alle Zuschauer ab einem Alter von einschließlich sechs Jahren.

Die Duisburger Arena öffnet um 11.30 Uhr

Um 11.30 Uhr öffnen die Arena-Tore. Der MSV Duisburg empfiehlt eine zeitige Anreise, da es beim Einlass entsprechende Kontrollen geben wird. Alle Tickets sind personalisiert und können weder übertragen noch umgebucht werden. Der MSV kündigte an, Lichtbildausweise zu kontrollieren.

Bereits beim Betreten des Parkplatzes besteht Maskenpflicht. Die Fans müssen die Masken bis zum Erreichen ihres Sitz- oder Stehplatzes tragen, dürfen sie dann aber abnehmen. Das Hygiene-Konzept sieht ein „Schachbrettmuster“ vor, das heißt, dass bei strenger Auslegung der Regel kein Zuschauereinen unmittelbaren Nachbarn haben wird.

Der MSV Duisburg hatte sein Konzept beim Traditionsturnier bereits getestet. Geschäftsführer Thomas Wulf zog damals ein positives Fazit.

