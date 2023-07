Die etwas eigenwillige Wertung der Spiele der Leipzig Kings

Duisburg. Die ELF hat verkündet, wie mit dem Rückzugsverein in der Tabelle umgegangen wird. Rhein-Fire-Gesellschafter Martin Wagner schüttelt den Kopf.

Die Leipzig Kings sind bekanntlich aus dem Spielbetrieb der European League of Football ausgeschieden – aus wirtschaftlichen Gründen. Nun hat die Liga, genauer das „Competition Committee“ bekanntgegeben, wie mit den bereits ausgetragenen und den ausstehenden Spielen der Sachsen umgegangen wird. Denkbar wäre eine Annullierung gewesen – oder eine einheitliche Wertung. Das Problem ist: Mannschaften aus den drei Gruppen müssen nach Ende der regulären Saison in eine Reihenfolge gebracht werden, um die Play-off-Partien festzulegen.

Kurz formuliert: Die ELF hat sich eine Regelung einfallen lassen, die so wohl wenigen in den Sinn gekommen wäre. „Ich kann diese Regelung nicht nachvollziehen“, schüttelt Martin Wagner, Gesellschafter von Rhein Fire, den Kopf über die extrem komplizierte Regelung.

Zunächst einmal bleiben die Ergebnisse der bereits ausgetragenen Spiele in der Wertung. Leipzig hatte gegen die Prague Lions (18:15) und die Fehérvár Enthroners (47:24) gewonnen sowie die Partien gegen die Panthers Wroclaw (6:31), die Vienna Vikings (14:47) und Berlin Thunder (14:39) verloren. Außerdem bleibt das bereits mit 0:35 gewertete Spiel in der zweiten Begegnung mit Prag ebenfalls erhalten, das so in die Tabelle einfloss, ehe der endgültige Rückzug bekanntgegeben worden war.

Das Wertungsergebnis (35:0) kommt bei den ausstehenden Partien allerdings nicht zum Zuge. Stattdessen werden die jeweiligen Rückspiele mit dem gleichen Ergebnis wie das Hinspiel gewertet – außer der Partie gegen Fehérvár, bei der das Ergebnis zugunsten der Ungarn in ein 47:24 gedreht wird. Gegen die Cologne Centurions hatte Leipzig noch gar nicht gespielt – beide Partien werden für die Kölner als gewonnen gewertet. Allerdings jeweils mit dem Ergebnis 16:16 (!), da dies „dem Durchschnitt der erzielten Punkte der Cologne Centurions“ entspräche.

In der Mitteilung der ELF wird Commissioner Patrick Esume wie folgt zitiert: „Es war uns sehr wichtig, die möglichst fairste Lösung für alle Franchisen zu finden. Die Entscheidung des Competition Committee basiert auf einer Prognose mehrerer Szenarien für den restlichen Verlauf der Saison und hat sich anhand der Statistiken als sinnvollstes Szenario erwiesen. Es mag kompliziert klingen, aber unser Ziel war es, die Play-off-Chancen der Teams so nah wie möglich daran zu bemessen, wie die Spiele ausgegangen wären.“ Überraschungen wie beispielsweise der Sieg der bislang hinterher hinkenden Helevtic Guards gegen die bis dahin stets siegreichen Stuttgart Surge am vergangenen Wochenende kamen bei dieser „Prognose“ offenbar nicht zum Tragen. Ob es nicht einfacher gewesen wäre, die Leipziger Spiele komplett zu annullieren und eine Play-off-Reihenfolge anhand eines Punktquotienten festzulegen – wie es die meisten Sportarten bei den Corona-Abbrüchen praktiziert haben – sei einmal dahingestellt.

Die Ergebnisse der Leipzig Kings im Überblick: Prague Lions – Leipzig Kings 15:18, Leipzig Kings – Panthers Wroclaw 6:31, Leipzig Kings – Fehérvár Enthroners 47:24, Vienna Vikings – Leipzig Kings 47:14, Leipzig Kings – Berlin Thunder 14:39, Leipzig Kings – Prague Lions 0:35, Cologne Centurions – Leipzig Kings 16:16 (Sieg für Köln), Wroclaw Panthers – Leipzig Kings 31:6, Leipzig Kings – Vienna Vikings 14:47, Fehérvár Enthroners– Leipzig Kings 47:24, Leipzig Kings – Cologne Centurions 16:16 (Sieg für Köln), Berlin Thunder – Leipzig Kings 39:14.

