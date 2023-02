Die ersten Badminton-Meister in Duisburg seit drei Jahren

Über 300 Spielerinnen und Spieler waren an zwei Tagen in Duisburg im Einsatz.

Duisburg. Über 300 Spielerinnen und Spieler sorgen bei den Duisburger Badminton-Titelkämpfen für einen Rekord.

Am Wochenende fanden nach dreijähriger Corona-Pause wieder die offenen Duisburger Stadtmeisterschaften des Stadtsportbundes im Badminton statt. Dabei verzeichnete der ausrichtende Verein, der DSC Kaiserberg, mit über 300 Spielerinnen und Spielern einen neuen Teilnehmerrekord. Demzufolge standen an beiden Tagen nach insgesamt zehn Stunden Spielzeit schließlich die Sieger fest.

In der Sporthalle des Berufskollegs Mitte standen zunächst am Samstag die Spiele im Einzel und Mixed an. Dabei blieben im Dameneinzel-B-Feld mit Eva Spachtholz (DSC Kaiserberg) sowie im C-Feld mit Heike Simon (OSC Rheinhausen) die Titel in Duisburg. Auch im C-Feld des gemischten Doppels siegten mit Tim Höhme und Fabienne-Michelle Bernhardt (Homberger TV) Duisburger Akteure.

Am Sonntag wurden dann die Doppeldisziplinen ausgespielt. Dort hielt Katrin Sollfrank (DSC Kaiserberg) an der Seite von Joana Breuer (VfL 19 Willich) im Damendoppel-A-Feld die Duisburger Farben hoch.

Fachschaftsleiter Hans-Hermann Drüen zeigte sich sehr zufrieden mit den Stadtmeisterschaften und dankte dem ausrichtenden Verein für die erfolgreiche Abwicklung: „Wir haben im Vorfeld nicht mit einem so großen Meldeergebnis gerechnet, sodass es schon einer guten Organisation bedurfte, den engen Zeitplan umzusetzen. Das hat das Team des DSC Kaiserberg hervorragend gelöst.“

Zudem hatte der Veranstalter im Vorfeld angekündigt, dass die Erlöse der Cafeteria als Spende für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zu Gute kommen sollten. Insgesamt 1000 Euro werden jetzt der Aktion „Duisburg hilft“ überwiesen.

Die Ergebnisse:

Mixed C: 1. Tim Höhme/Fabienne-Michelle Bernhardt (Homberger TV), 2. Sven Schröder/Stefanie Brunne (TB Osterfeld), 3. Hans Kerp/Lisa Duchscherer (TuS Breckerfeld), 3. Till Buchwald/Kerstin Blesgen (TSV Fortuna Wuppertal).

Damen-Doppel C: 1. Neele Bialuschewski(Jana Leuchtmann (Dorstener BC), 2. Melanie Gesse/Sandra Richter (TSV Meerbusch), 3. Lan Khue Nguyen/Romina Reinhardt (BC Recklinghausen).

Herren-Doppel C: 1. John Connor Dickhut/Christopher Kayali (vereinslos/BVH Dorsten), 2. Joseph Chacko/Abul Kashem (vereinslos/DSC Kaiserberg), 3. Karthik Bhat/Rishik Babu Kuduva Rajendra Selvam (BC Düsseldorf).

Damen-Einzel C: 1. Heike Simon (OSC Rheinhausen), 2. Jana Leuchtmann (Dorstener BC), 3. Aylin Clemens (Dorstener BC), 4. Johanna Gorny (BVH Dorsten).

Herren-Einzel C: 1. Erik Recklies (BC Westfalia Herne), 2. Noah Kalde (TV Datteln), 3. Raphael Jühe (OSC Düsseldorf), 3. Stefan Reupert (Homberger TV).

Mixed B: 1. Leon Schulpin/Sharon Reimann (DJK VfL 19 Willich/BC Recklinghausen), 2. Mark Liffers/Ella Bextermöller (BC Kleve/TSV Heimaterde Mülheim), 3. Nils Sonntag/Nadine Buszlapp (BVH Dorsten/OSC Düsseldorf), 3. Oscar Ka Hoo Wong/Isabella Wong (SG Duisburg-Süd/1. Essener BC).

Damen-Doppel B: 1. Lisa Lamers/Hannah Tryba (TV Schiefbahn/TVE Heinsberg), 2. Jennifer Bachert/Xiao Juan Wei (TV Gerthe), 3. Atousa Riahinia/Patricia Wenzel (1. Essener BC).

Herren-Doppel B: 1 Martin Falk/Ron Schäfer (Moerser TV), 2. Felix Bieber/Lukas Mathis Böckmann (TV Datteln), 3. Timon Rynaß/Matthias Wellmann (SV Lippramsdorf).

Damen-Einzel B: 1. Eva Spachtholz (DSC Kaiserberg), 2. Marie-Luise Schulta-Jansen (1.BC/TuB Bocholt), 3 Lisa Blodau (DJK Grün-Weiß Werden), 4. Ronja Berger (SG Unterrath).

Herren-Einzel B: 1. Marius Mee (SG Unterrath), 2. Michael Kovalov (OSC Düsseldorf), 3. Takayuki Nagakura (TV Datteln), 3. Fabian Fischer (SG Unterrath).

Mixed A: 1 Bastian Schymik/Jule Alberts Gladbecker (FC/VfB Grün-Weiß Mülheim), 2. Gordon Bannwitz/Floriane Drerup (SC Münster 08), 3. Tim Schulte-Wissermann/Jasmin Bork (DSC Kaiserberg/TSV Glücksburg 09), 3. Sascha Reus/Janina Kreuzburg (DSC Kaiserberg/SSV WBG Bochum).

Damen-Doppel A: 1. Joanna Breuer/Katrin Sollfrank (DJK VfL 19 Willich/DSC Kaiserberg), 2. Elara Bliß/Lina Pankratz (TB Osterfeld/Gladbecker FC), 3. Carina Bäumer/Jasmin Bork (Gladbecker FC/TSV Glücksburg 09).

Herren-Doppel A: 1. Till Meierkamp/Daniel Schütze (TB Osterfeld), 2. Tristan Monden/Jackie Tran (TV Datteln/1. BV Mülheim), 3. Stephan Kehlen/Benjamin Ristov (DSC Kaiserberg).

Damen-Einzel A: 1. Yasemin Hafizogullari (SC St. Tönis), 2. Katrin Sollfrank (DSC Kaiserberg), 3. Elara Bliß (TB Osterfeld), 4. Joanna Breuer (DJK VfL 19 Willich).

Herren-Einzel A: 1. Stefan Meuser (SC St. Tönis), 2. Maurice Malkowski (TB Osterfeld), 3. Philip Rokitta (TV Datteln), 3. Johannes Schiebener (SpVgg Sterkrade-Nord).

