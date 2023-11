Die Ergebnisse der Duisburger Sportlerwahl

Duisburg. Der Stadtsportbund Duisburg ehrte im Theater am Marientor im Rahmen der Sportschau die Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Alle Ergebnisse.

Am Freitag ließ der Stadtsportbund im Rahmen der Sportschau im Theater am Marientor endlich die Katzen aus dem Sack. Der SSB ehrte in vier Kategorien die Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Zudem erhielt der frühere Handballer und Trainer Werner Enders den Ehrenpreis für Verdienste um den Duisburger Sport.

Bei den Sportlern setzte sich der Rumelner Wakeboarder Max Milde bei der Wahl mit 31,7 Punkten vor Elias Nachtwey (Duisburg Ducks, Skaterhockey, 26,7) und Amir Ibraimov (MBC Duisburg, Billard, 21,8 Punkte) durch.

Weitere Plätze: 4. Caspar Jander (MSV Duisburg, Fußball, 15,7), 5. Tim Eikermann (Bayer Leverkusen, Leichtathletik, 14,7), 6. Marco Hoppstock (1. Meidericher KC, Kanupolo, 13,0), 7. Colin Lottner (Westende Hamborn, Boxen, 11,4), 8. Mohamed Omeirat (LT Sports, Taekwondo, 6,1).

Bei den Sportlerinnen siegte Torhüterin Ena Mahmutovic (MSV Duisburg, Fußball, 29,6 Punkte) vor Taja Gans (Club Raffelberg, Hockey, 28,0) und Pia Maertens (Rot-Weiß Köln, Hockey, 24,0).

Weitere Plätze: 4. Katharina Wehr (ASV Duisburg, Laufsport, 20,4), 5. Katharina Bauernschmidt (WSV Niederrhein, Parakanu, 15,4), 6. Frida Reisz (JC 71 Düsseldorf, Judo, 14,6).

Anneke Maertens nahm stellvertretend für ihre Mutter Susi Wollschläger, die mit der Raffelberger Jugend in Hannover weilte, den Preis für die Trainerin des Jahres entgegen. Die Ehrung nahm Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes vor. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Die Raffelberger Hockey-Trainerin Susi Wollschläger siegte mit 33,9 Punkten vor Björn Zirotzki (1. Meidericher KC, Kanupolo), 23,6) und Alex Jacobs (EV Duisburg, Eishockey, 21,91).

Weitere Plätze: 4. Engin Vural (MSV Duisburg, Fußball, 21,89), 5. Hans-Werner Meier (RESG Walsum, Rollhockey, 18,1), 6. Vuk Vuksanovic (ASC Duisburg, Wasserball, 18,0).

Mannschaft des Jahres wurden die Hockey-Frauen des Club Raffelberg mit 31,9 Punkten vor dem 1. Meidericher KC (Kanupolo, 24,7) und der RESG Walsum (Rollhockey, 19,4).

Weitere Plätze: 4. EV Duisburg (Eishockey, 19,0), 5. MSV Duisburg (Frauenfußball, 18,5), 6. ASC Duisburg (Wasserball, 13,3), 7. SRC Duisburg (Squash, 11,3).

