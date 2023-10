Die Duisburgerin Nova Müller gewinnt in Markleeberg Silber

Duisburg. Die Kanuslalom-Fahrerin des KSV Duisburg-Wedau glänzt bei den Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U 16.

Nach den Erfolgen im Schülerbereich vor einigen Wochen hat es nun auch bei den Älteren geklappt: Der KSV Duisburg-Wedau ist mit zwei Medaillen und vielen guten Platzierungen von der Deutschen Meisterschaft im Kanuslalom zurückgekehrt. Sechs KSV-Cracks waren in Markleeberg dabei.

Am überzeugendsten präsentierte sich Nova Müller. Die 14-Jährige rutschte erst in diesem Jahr in die Kategorie U 16 und musste sich gegen ältere Konkurrenz behaupten. Im Kajak-Einzel legte sie zwei starke Läufe hin und qualifizierte sich damit locker für das Finale am letzten Renntag. Dort lieferte sie eine hervorragende Leistung ab und holte sich die Silbermedaille. Damit ist Nova die erste Duisburgerin seit neun Jahren, die auf diesem Niveau eine Medaille eingefahren hat. Außerdem fuhr sie mit ihren Teamkolleginnen aus Schwerte und Coesfeld auf den dritten Platz im Team-Wettbewerb und sicherte so die zweite Medaille für den KSV.

Bei der männlichen U 16 gingen Yannick Krauße und Lasse Kraan an den Start. Yannick startet eigentlich noch in der U 14, hatte sich aber zwei Wochen zuvor durch seine Top-Performance bei der Deutschen Meisterschaft der Schüler qualifiziert. Er kämpfte sich im Canadier bis ins Finale und belegte dort den zehnten Platz. Im Kajak schied er mit Platz 39 bereits im Vorlauf aus.

Lasse Kraan schaffte es hier eine Runde weiter, verpasste aber im Halbfinale ein Tor und wurde aufgrund der Strafsekunden nur 25.

Auch bei der männlichen U 18 hatte der KSV zwei Sportler am Start. Marvin Intfeld und Johannes Löscher qualifizierten sich im Kajak-Rennen für das Halbfinale und belegten dort die Ränge 19 und 20. Außerdem startete Janina Mannschott für den KSV im Kajak-Wettkampf der Damen-Leistungsklasse. Sie kam bis ins Halbfinale und paddelte auf den 13. Platz. Damit verpasste sie das Finale der besten 10 nur knapp.

