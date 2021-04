Die Duisburger Bohrer und Leuchter sorgen für Rekordzeiten

Duisburg. Die Duisburger Piloten überzeugen beim Auftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie mit Klassensiegen und Rundenrekorden.

Großer Jubel bei Manthey-Racing. Michael Christensen, Kévin Estre und Lars Kern fuhren mit dem Porsche 911 GT3 R zum Sieg beim 45. DMV-4-Stunden-Rennen. Für den Rennstall aus Meuspath unweit des Nürburgrings war es der 54. NLS-Sieg in der 25-jährigen Teamgeschichte. Dem Franzosen Estre gelang zudem ein neuer Rundenrekord auf der 24,358 Kilometer langen Kombination aus Grand-Prix-Kurs-Kurzanbindung und Nordschleife. Mit einer Zeit von 7:56,087 Minuten unterbot er die bisherige Bestmarke von Klaus Bachler aus dem Jahr 2018 um 0,172 Sekunden.

Auch die Piloten des AMC Duisburg, Michael Bohrer und Benjamin Leuchter, konnten mit neuen Rundenrekorden und Klassensiege überzeugen. Michael Bohrer schrieb gleich ein erstes Kapitel des Teamerfolges für X85racing. Dem frisch gegründeten Rennstall gelang der Sieg in der Klasse H2. Ebenso wurde mit dem Renault Clio RS im Qualifying die schnellste Runde eines Cup-Clio mit 9:16,435 Minuten und im Rennen mit 9:20,602 Minuten die schnellste Rennrundenzeit von Michael Bohrer gefahren. Mit ihm wechselten sich Teamchef Gerrit Holthaus und Marc Wylach am Steuer ab.

Auftakt nach Ausfall des ersten Laufs

Von der Konkurrenz nicht zu stoppen: Michael Bohrer. Foto: Motorracetime.de

Nachdem der erste Lauf der NLS dem Wetter zum Opfer gefallen war, war die Eifel beim zweiten Rennwochenende gnädiger. Der X85racing Clio bereitete am Trainingsnachmittag noch ein paar Probleme, die sich jedoch als lösbar entpuppten. Wie gut das Auto läuft, bewies der ehemalige Peugeot-Werkspilot Michael Bohrer am Samstagmorgen mit einer fabelhaften Qualifikationszeit. Dementsprechend ging es von der Pole-Position in der Klasse H2 in das Rennen über vier Stunden.

Auch hier setzte Bohrer ein weiteres Ausrufezeichen und definierte die schnellste Rennrunde eines Cup-Clio auf der NLS-Variante des Nürburgrings. So führte das Team die Klasse souverän an. Da die stärksten Gegner durch technischen Defekt oder verunfallt ihr Rennen nicht beenden konnten, stand beim Überqueren der Zielflagge X85racing nach 24 absolvierten Runden als Gewinner ganz oben auf dem Podest. Der Vorsprung zum Zweitplatzierten betrug über eine Runde.

„Im Training habe ich bei idealen Streckenbedingungen zeigen können, was das Auto kann“, sagt Bohrer. „Im Rennen durfte ich den Start fahren, der ideal verlief und ich konnte den Vorsprung ausbauen. In meiner letzten Runde vor dem Fahrerwechsel brannte ich auch die schnellste Runde in den Asphalt. Das zeigt, dass wir auch über die Distanz unsere Leistung voll abrufen können.“

Doppelsieg für Max Kruse Racing

Das Team von Max Kruse Racing feierte mit beiden VW Golf GTI TCR einen Doppelsieg in der Klasse SP3T. Von den Plätzen P1 und P2 ins Rennen gestartet, konnte die Nummer 333 mit Frédéric Yerly, Tom Coronel sowie Jasmin Preisig vor dem Schwesterauto (Nummer 10), das von Benny Leuchter, Andreas Gülden sowie Matthias Wasel P1 pilotiert wurde, über die Ziellinie fahren.

Das Wochenende lief für Max Kruse Racing fantastisch. Bereits im freien Training am Freitag sorgte das Team für einen Paukenschlag. Mit 8:40,3 Minuten stellte Benny Leuchter einen neuen Rekord auf: So schnell hatte vorher noch nie ein TCR-Rennwagen im Rahmen der NLS die Nürburgring-Nordschleife umrundet. „Megawochenende! Ein guter Einstand in die NLS-Saison für Max Kruse Racing. Zwei Autos am Start – P1 und P2, einen neuen Rundenrekord für TCR-Fahrzeuge aufgestellt. Die Performancemaßnahmen, die wir im Winter umgesetzt haben, waren der richtige Schritt“, freute sich Leuchter.

Der dritte NLS-Lauf steht am Samstag an.