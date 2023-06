Die „Dritte“ des ASC Duisburg macht ihr Meisterstück

Duisburg. Das Team des ASCD, zu dem zahlreiche Ex-Bundesligaspieler gehören, setzt sich im entscheidenden Spiel gegen Hamm knapp durch.

Der Duisburger SV 98 II wird die Saison in der 2. Wasserball-Liga West als Vierter beenden. Das steht nach der 8:15 (1:3, 2:3, 3:5, 2:3)-Niederlage bei der SV Krefeld 72 II schon vor dem letzten Spiel beim SV Lünen fest. Im Freibad an der Palmstraße traten beide Teams in schmaler Besetzung an, die Gäste sogar nur zu acht. An einen Punktgewinn war nach dem 1:6-Rückstand (14.) nicht zu denken.

Tore: Becker, Schmidt, Wedekind (je 2), Baran, Sensen.

Der ASC Duisburg II will sich am Freitag (20 Uhr, Vereinsbad) das Double sichern. Im Finale des NRW-Pokals trifft der Zweitliga-Meister auf die SGW Köln II, die die Spielzeit als Dritter beendete und dem ASCD gleich zu Saisonbeginn eine von nur zwei Niederlagen beibrachte. Im Rückspiel rückten die Amateure die Kräfteverhältnisse mit dem 20:9 wieder zurecht und gehen als Favorit ins Endspiel.

Je näher in der Oberliga das Saisonende rückt, desto besser wird der SV Rheinhausen. Das 15:9 (1:3, 7:2, 1:0, 6:4) bei der SGW Iserlohn war für den zwischenzeitlichen Abstiegskandidaten der vierte Sieg in Folge. Nach frühem Rückstand drehten die Linksrheinischen die Partie zu Beginn des zweiten Viertels und ließen anschließend keinen Zweifel mehr aufkommen, wer als Sieger aus dem Becken klettert.

Tore: Kapsa (6), Goldbaum (3), Blömer, Frederik Neber (je 2), Schönknecht, Stancu.

In der nächsten Saison ist Duisburg mit zwei Teams in der Oberliga vertreten. Denn der ASCD III, für den zahlreiche frühere Bundesliga-Spieler die Kappe schnüren, hat in der Verbandsliga sein Meisterstück gemacht. Im abschließenden Duell mit dem Tabellenzweiten SG Rote Erde/Swim-Team TuS Hamm, das aufgrund der Konstellation den Charakter eines „Endspiels“ hatte, behielten die Amateure jederzeit die Nerven und mit 15:13 (5:3, 4:5, 4:2, 2:3) die Oberhand. (kök)

Tore: Plotz (4), Wünnenberg (3), Litters (2), Elsenpeter, Andreas Jürgens, Christian Jürgens, Kluge, Kraus, Poley.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg