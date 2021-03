Die DJK Vierlinden setzt weiter auf Trainer Almir Duric

Duisburg. Die Walsumer haben den Vertrag mit dem Coach um ein weiteres Jahr verlängert. Er muss sich allerdings einen neuen Assistenten suchen.

Der Fußball-Bezirksligist DJK Vierlinden setzt auf der Trainerposition weiter auf Kontinuität. Der Walsumer Klub hat den Vertrag mit Coach Almir Duric um ein Jahr bis 2022 verlängert. Die beidseitige Anerkennung ist groß.

Trotz zuletzt durchwachsener Zeiten – die DJK stand zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs in der vergangenen Bezirksligaspielzeit auf einem Abstiegsplatz – sind sich die DJK-Verantwortlichen sicher, dass Duric der richtige Mann an der Seitenlinie ist. „Wir freuen uns darauf, die in den letzten Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit mit Almir auch in der kommenden Saison fortzusetzen“, sagt Wolfgang Cipa, 1. Vorsitzender der Vierlindener. „Mit seinem Charakter und Sachverstand passt Almir einfach gut zur DJK Vierlinden“, fügt Cipa an. „Almir ist menschlich und fachlich top, fühlt sich mit seiner Familie in Vierlinden wohl und gehört inzwischen fest zur DJK. Wir sind froh, dass er uns erhalten bleibt“, fügt Abteilungsleiter Klaus Behrend hinzu.

Almir Duric ist seit 2014 im Verein und geht in seine sechste Saison als Trainer der ersten Mannschaft. Der 42-Jährige, der die DJK 2017 zur Vizemeisterschaft in der Bezirksliga und bis in die 2. Runde der Landesliga-Relegation führte, freut sich über das Vertrauen des Vorstands. „Es gibt eine beidseitige Anerkennung für die Arbeit der vergangenen Jahre. Zudem hatte ich das Gefühl, noch nicht fertig zu sein“, begründet Duric seine Entscheidung zur Vertragsverlängerung. In der Bezirksliga-Gruppe 8 stehen die Vierlindener derzeit auf dem neunten Tabellenplatz und konnten sieben Punkte in sieben Spielen sammeln.

Ob und wann die Saison fortgesetzt wird, ist weiterhin unklar. „Ich habe der DJK jeweils mein Wort für eine gesamte Saison gegeben. Das war zuletzt leider nicht möglich. Also war für mich klar, dass ich gerne weitermachen würde. Ich weiß schließlich, was ich an Vierlinden habe. Und der Verein weiß, was er an mir hat“, erklärt der Übungsleiter, der sich in Zukunft einen neuen Co-Trainer suchen muss. Jens Dowedeit, der über mehrere Jahre das Trainerteam mit Duric bildete und zuvor im Tor des Bezirksligisten stand, verlässt die DJK und schließt sich dem Trainerteam der A-Junioren von Hamborn 07 an. (tiwi)