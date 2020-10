Die DJK Vierlinden durchschlägt gegen Dinslaken den Knoten

Am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga verlor nur die Buchholzer Viktoria ihre Partie. Derweil gelangen dem Duisburger FV 08 und der DJK Vierlinden souveräne Heimsiege. Hohenbudberg baute seine Siegesserie in Bottrop aus. Bei der GSG Duisburg gab es nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden beim Tabellenletzten lange Gesichter. Die Reserve von Genc Osman feierte den ersten Sieg, der VfB Homberg II trotzte dem Spitzenreiter.

Gruppe 6: VfB Homberg II – DJK Sportfreunde Lowick 1:1 (0:1): Die VfB-Reserve fügte dem Tabellenführer aus Bocholt den ersten Punktverlust zu. „In der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gemacht. Danach haben wir uns aber sehr gesteigert“, erklärte VfB-Coach Tobias Schiek. Burak Saglan glich in der 57. Minute die frühe Gästeführung aus. „Danach waren wir nah an dem 2:1-Treffer“, berichtete Schiek, dessen Team am Ende dennoch zittern musste. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Silas Baumbach (82.) erkämpfte sich der VfB zu zehnt den Punkt.

SV Genc Osman II – DJK TuS Stenern 2:1 (1:1): Im sechsten Versuch gelang der Elf von Kemal Kilic und Sait Yasar der erste Sieg. „Das war sehr wichtig für uns. Der Sieg war verdient“, freute sich Trainer Sait Yasar. Nach zehn Minuten traf Erkan Acikgöz zum 1:0, ehe Stenern ausglich (37.). Den Siegtreffer steuerte dann Batihan Doganci (70.) bei. „Wir hätten auch höher gewinnen können. Trotz der vielen Ausfälle haben wir ein Superspiel gemacht“, lobte Yasar.

Gruppe 7: Duisburger FV 08 – Mülheimer SV 07 3:0 (0:0): Der DFV 08 klettert in der Tabelle weiter nach oben und grüßt nach dem Heimsieg von Platz drei. Aiyoub Andich (66.), Abdoulaye Sall (76., Elfmeter nach Foul an Andich) und Mustafa Hadid (90.) schossen die Hochfelder zum Sieg. „Nach der Pause waren wir überlegen. In der ersten Hälfte hatten beide Teams gute Chancen“, berichtete 08-Trainer Dirk Pusch, der mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden war: „Die Jungs haben wieder sehr gut gespielt und sich dafür belohnt.“

Heisinger SV – GSG Duisburg 1:1 (1:1): GSG-Trainer Mehmet Özer ärgerte sich über die Punkteteilung beim Tabellenschlusslicht: „Wir waren hoch überlegen und hatten sehr viele Torchancen.“ Heisingen stand tief und kam durch eine Ecke zum 1:0. „Danach haben sie sich mit elf Spielern hinten reingestellt und dicht gemacht“, berichtete Özer. Ekrem Aksu fand kurz vor der Pause einen Weg durch den Essener Beton und glich zum 1:1 aus. „Danach haben wir gut gespielt und einfach die Tore nicht gemacht“, resümierte Coach Özer frustriert.

Kuriose Situation bei der GSG Duisburg

Für ein Kuriosum sorgte auch der Schiedsrichter. Nach einem Foulspiel gegen einen GSG-Angreifer im Strafraum entschied der Unparteiische auf indirekten Freistoß und nicht auf Elfmeter. „Er hat wohl gefährliches Spiel und nicht Foul gepfiffen. Das hat uns alle sehr überrascht“, drückte sich Großenbaums Coach Özer vorsichtig aus.

Viktoria Buchholz – Vogelheimer SV 1:3 (0:2): Bereits nach einer Viertelstunde führten die Gäste mit 2:0, was für Viktoria-Trainer Maik Sauer vorentscheidend war: „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren. Danach hat mein Team seine Sache gut gemacht.“ Dennoch konnten die Buchholzer gegen „sehr starke Vogelheimer“, so Sauer, erst in der 77. Minute durch Marcel Bockting auf 1:3 verkürzen. „Leider hatten wir bei zwei Lattentreffern noch Pech. Insgesamt hat sich Vogelheim den Sieg verdient“, gestand Sauer, dessen Team nach zwei Ampelkarten gegen die Gäste die doppelte Überzahl nicht mehr nutzen konnte.

Gruppe 8: FC Bottrop – ESV Hohenbudberg 2:3 (1:3): Aufsteiger Hohenbudberg setzte seine beeindruckende Siegesserie auch in Bottrop fort und feierte den vierten Dreier in Folge. „Im Endeffekt haben wir uns den Sieg verdient. Auch wenn wir es uns selbst schwer gemacht haben“, resümierte ESV-Trainer Juan Antonio Schrader.

Der ESV Hohenbudberg – hier mit Tamgac Kece (vorne) – gewann das vierte Spiel in Folge. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Celal Karabudak traf zum 1:0 (10.). Nachdem Bottrop nur acht Minuten später ausgleichen konnte, schossen Sinan Atabay (21.) und Max Paleka (35.) den ESV mit 3:1 in Führung. Weil Serkan Yilmaz noch vor dem Seitenwechsel nach einem wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah, mussten die Eisenbahner den Vorsprung in der zweiten Halbzeit in Unterzahl verteidigen. „Das haben wir gut gemacht und hatten sogar noch einige gute Konterchancen“, lobte Schrader, dessen Team nach dem 2:3-Anschlusstreffer der Bottroper (66.) „noch etwas zittern musste“.

DJK Vierlinden – SuS 09 Dinslaken 3:0 (1:0): Im Derby ist der Knoten bei der DJK geplatzt. „Wir haben uns endlich mit einem Sieg belohnt“, freute sich DJK-Trainer Almir Duric: „Die Mannschaft hat das Spiel dominiert. Das war ein ganz wichtiger Sieg.“ Younes Fagrach (25.), Dennis Gieselmann (53.) und Benjamin Koncic (68.) schossen die DJK von den Abstiegsrängen. „Dinslaken wurde nur durch Standards gefährlich. Wir hatten das Spiel im Griff“, so Duric zufrieden.