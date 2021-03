Im August ermittelten die deutschen Kanuten in Duisburg ihre Meister. Nun steht eine Ranglistenregatta an.

Kanu Die deutsche Kanu-Elite paddelt in Duisburg

Duisburg. Auf der Duisburger Regattabahn haben die deutschen Spitzen-Kanuten am Wochenende die Olympischen Spiele im Blick.

Die Deutsche Kanu-Elite nimmt in Duisburg die Olympischen Spiele in Tokio ins Visier. Von Freitag bis Sonntag steht auf der Regattabahn im Sportpark eine Ranglisten-Regatta auf dem Programm. Die deutschen Cracks müssen sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit beweisen, um sich für die letzten Tokio-Tickets zu empfehlen.

Vom 16. bis zum 18. April steht eine weitere Sichtung im Zweier-Kajak der Damen über 500 Meter und im Zweier-Canadier der Herren über 1000 Meter an. Die Entscheidung über die Ticket-Vergabe fällt erst später. Es folgen ein Weltcup in Ungarn sowie die Europameisterschaften und „Die Finals Berlin | Rhein-Ruhr“ zwischen dem 3. und 6. Juni auf der Regattastrecke an der Wedau.

Der Deutsche Kanuverband hatte im letzten Jahr bereits die nationalen Einer-Meisterschaften ohne Zuschauer in Duisburg ausgetragen.