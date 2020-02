Duisburg. Die BSG Duisburg wirbt um neue Mitglieder. Im Abstiegskampf der Dreiband-Oberliga gab es jedoch einen Rückschlag. Schrebergarten siegt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die BSG Duisburg sieht sich im Aufwind

Die BSG Duisburg verlor in der Dreiband-Billard-Oberliga 2:6 bei den BSF Goch und rutschte damit wieder auf einen Abstiegsplatz ab. Trotzdem blicken die Wanheimerorter optimistisch nach vorne. „Der Verein ist jetzt gut aufgestellt. Es geht aufwärts“, sagte Ex-BSG-Präsident Helmut Kaspers nach der Mitgliederversammlung am Sonntag.

Die BSG will in der kommenden Saison wieder mit fünf Mannschaften an den Start gehen. Vor der aktuellen Spielzeit hatte der Klub die zweite Dreiband-Mannschaft abgemeldet. Zudem will der Verein Neumitgliedern einen vergünstigten Beitrag anbieten.

„Wir werden nicht absteigen“, demonstriert Kaspers auch im sportlichen Bereich Optimismus. In Goch konnte allerdings nur Vereinschef Ulrich Kneip (31:28/60 gegen Herbert Schäfer) seine Partie gewinnen. Niederlagen kassierten Andreas Patett (32:40/58 gegen Maicol Thieke), Frank Neitzsch (19:40/38 gegen André Tebest) undHayrettin Fasal (37:40/56 gegen Henk van Mourik).

Schrebergarten zieht gleich

Schlusslicht BC Schrebergarten zog mit einem 6:2 gegen die BF Königshof mit der BSG gleich. Siege erzielten Rolf Hankel (40:35/56 gegen Frank Müller), Jürgen Neubieser (25:23/60 gegen Guido Lampmann) und Dustin Blankenheim (32:14/60 gegen Heinz Heyer). Dirk Bleßmann unterlag Michael Neng 37:40/51.