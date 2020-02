Die A-Mädchen des Club Raffelberg sind Westdeutscher Meister

Beim Club Raffelberg wird wieder einmal ein Meister bejubelt. Die A-Mädchen gewannen die Westdeutsche Meisterschaft im Hallenhockey. Die nächstältere Mannschaft, die weibliche Jugend B, wurde zwar „nur“ Vizemeister, dennoch war die Laune nicht schlecht. Denn beide Mannschaften haben sich damit für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, die am 22. und 23. Februar ausgetragen wird.

Das WJB-Team startete mit einem 3:0-Sieg gegen den Düsseldorfer HC ins Turnier – und weil der Crefelder HTC den gleichen Gegner ebenfalls besiegte, stand bereits vor dem zweiten und letzten Gruppenspiel fest, dass die Duisburgerinnen und Krefelderinnen im Halbfinale des Turniers stehen. Dieses Gruppenduell gewann der CR mit 2:1. Im Halbfinale wurde es so richtig spannend, denn Raffelberg besiegte den HTC Uhlenhorst Mülheim mit 4:3 nach Penaltyschießen.

„Tatsächlich war danach die Luft etwas raus, da es in der Halle bei der westdeutschen Endrunde vornehmlich um die DM-Qualifikation geht“, so Trainerin Susi Wollschläger. Das Endspiel gegen Krefeld ging mit 2:3 verloren. „Dass sich die WJB für die DM-Endrunde qualifiziert hat, ist ein Riesenerfolg“, so Wollschläger. Umso mehr, da gleich drei wichtige Spielerinnen fehlten. „Das Halbfinale war unsere beste Leistung, vor allem die erste Halbzeit“, erklärt die Trainerin.

Bei der Endrunde in Hanau bekommt es der CR in der Gruppe A mit dem Mannheimer HC, dem 1. Hanauer THC und dem Bremer HC zu tun. Die Gruppe B bilden der Berliner HC, der Großflottbeker THGC, der Crefelder HTC und der HC Ludwigsburg.

Zwei Unentschieden in der Vorrunde

Groß war der Jubel bei den A-Mädchen über den westdeutschen Titel, denn das Team trotzte dem Unwetter. „Wir fahren auf jeden Fall noch in den Club, um dort entsprechend zu feiern – zusammen mit der WJB“, betonte Trainer Frederik Heck am Sonntagnachmittag. Raffelberg erwischte eine ausgesprochen ausgeglichene Vorrundengruppe, was sich auch in den Ergebnisse niederschlug. Denn sowohl die Partie gegen den Düsseldorfer HC (1:1) und den HTC Uhlenhorst Mülheim (4:4) endete remis.

Im Halbfinale gegen den RTHC Bayer Leverkusen „haben wir das wirklich gut gemacht. Zur Halbzeit war schon alles klar“, sagte Heck über das 3:1. Den West-Titel sicherte sich die Mannschaft durch ein 4:1 gegen den Düsseldorfer HC. „Es ging hin und her, am Ende war es eine starke Leistung“, lobte Heck seine Mannschaft.

Für die A-Mädchen geht es in Bad Homberg um den Titel. In der Gruppe B spielt der CR gegen die Zehlendorfer Wespen, den Bremer HC und den Wiesbadener THC. In der Gruppe A stehen sich der HC Ludwigsburg, der SC Frankfurt 80, der Düsseldorfer HC und der TuS Lichterfelde gegenüber.