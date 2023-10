Deutsche Nationalmannschaft spielt in Duisburg um EM-Quali

Duisburg. Die deutschen U-17-Kickerinnen haben beim ersten EM-Qualifikationsturnier noch nicht das Gruppenziel erreicht. Entscheidung fällt am Freitag.

Das hätte man gern auch noch etwas intensiver bewerben dürfen: Duisburg ist derzeit Schauplatz für die erste Qualifikationsrunde zur Fußball-Europameisterschaft der U-17-Juniorinnen, deren Endrunde im kommenden Mai in Schweden ausgetragen wird. Das deutsche Nationalteam trifft in seiner Gruppe auf die Ukraine, Österreich und Rumänien; zwei Spieltage sind bereits absolviert.

Die DFB-Auswahl von Trainerin Sabine Loderer ist mit einem souveränen 5:0-Sieg über die Ukrainer in das Turnier gestartet, musste dann aber im zweiten Spiel mit dem 0:3 gegen Österreich einen deftigen Rückschlag hinnehmen. Das Team aus der Alpenrepublik hat mit sechs Punkten das Gruppenziel erreicht, nachdem es zum Auftakt einen 8:0-Erfolg über Rumänien gegeben hatte. Rumänien und die Ukraine trennten sich anschließend 0:0.

Passend zur auf wenig positive Resonanz stoßenden Nations League hat sich die UEFA auch für die EM-Qualifikation ein Ligensystem ausgedacht. Danach gehört das Quali-Turnier in Duisburg zur Liga A, wobei sich die ersten Drei der Tabelle für die nächste, dann entscheidende Runde qualifizieren, während der Vierte ausscheidet und in die Liga B des kommenden Jahres „absteigt“. Durch die Pleite gegen Österreich hat die DFB-Auswahl das Weiterkommen noch nicht sicher in der Tasche; eine Niederlage gegen Rumänien (Freitag, 13 Uhr, Stadion am Waldhaus in der Sportschule Wedau) bei gleichzeitigem Sieg der Ukraine gegen Österreich im Leichtathletikstadion würde das vorzeitige EM-Aus bedeuten. Duisburger Spielerinnen stehen nicht im deutschen Kader. (T. K.)

