Deshalb hat Osman Sahin den Duisburger SV 1900 verlassen

Duisburg. Als Spielertrainer hat er den Duisburger SV 1900 II in die Spitzengruppe der A-Liga geführt. Nun sucht Osman Sahin eine neue Herausforderung.

Eines stellt Osman Sahin von vornherein klar. „Ich habe den Duisburger SV 1900 im Guten verlassen. Das ist mein Heimat- und mein Herzensverein“, sagt der Mann, der die zweite Mannschaft der Wanheimerorter als Spielertrainer fast eineinhalb Jahre lang auf Rang eins der Fußball-Kreisliga A geführt hat. „Das war meine erste Trainerstation und es hat mir riesigen Spaß gemacht.“ Und so ganz nebenbei war er auch noch einer der erfolgreichsten Torjäger der A-Kreisligen – und zwar verbandsweit.

Wenn er auf seine Zeit in dieser Rolle beim DSV 1900 zurückblickt, ist er selbst etwas verblüfft. „2020 hatte mich der Verein am 26. Juni gefragt, ob ich es schaffen würde, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen und ob ich diese dann auch trainieren möchte. Ich hatte bis zum Transferschluss also vier Tage Zeit“, berichtet er. Drei Tage später stand das Team. Im Jahr zuvor wurde die DSV-Reserve punktlos Letzter. „Danach haben wir Erfolge gesammelt“, so Sahin. Schon in der Vorbereitung besiegte das Team plötzlich namhafte, auch höherklassige Gegner. Und als die Saison 2020/21 aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen und annulliert wurde, stand die Wanheimerorter Reserve auf Rang eins. „Das hat es zuvor beim DSV noch nicht gegeben“, sagt Sahin zurecht. „Wir waren sehr traurig, denn ich denke, dass wir den Bezirksliga-Aufstieg hätten schaffen können.“

Sahin verlässt den Verein nicht im Groll

Zur laufenden Saison wurde das Team noch einmal verstärkt. „Und wir haben die Leistung bestätigt, standen wieder lange Zeit auf Rang eins“, so Sahin. Zuletzt rutschte das Team auf Rang acht ab, hat aber ein Spiel weniger absolviert und hat dennoch nur sechs Punkte Rückstand auf ganz oben.

Warum hat sich Osman Sahin nun entschieden, dennoch zu gehen? „Als Trainer einer zweiten Mannschaft hast du es nie leicht“, sagt er. „Du stehst nicht im Fokus. Zudem hatte die Landesliga-Mannschaft personelle Probleme, sodass wir von dort keine Verstärkung bekommen konnten. In den letzten Wochen musste ich zudem Spieler nach oben abstellen. Ich möchte Erfolg haben, sah aber unter diesen Voraussetzungen keine Perspektive mehr.“ Dabei geht er nicht im Groll: „Die erste Mannschaft ist in einer bedrohlichen Lage. Es ist klar, dass der Verein versucht, die Landesliga zu erhalten.“ Der Abgang zur Winterpause war so geplant, „weil ich das Team ordentlich mit Perspektive nach oben übergeben wollte.“

Letztlich war es eine schöne, aber anstrengende Zeit. „Für mich steht fest, dass ich nicht noch einmal als Spielertrainer arbeiten werde. Und auch eher nicht in einer zweiten Mannschaft“, sagt er. Die nahe Zukunft sieht Osman Sahin für sich auf dem Platz. „Es macht mir immer noch großen Spaß, Fußball zu spielen. Ich schieße noch viele Tore. Das würde ich gerne weiterhin machen“, sagt er. Doch mittelfristig sieht er sich auf einer Trainerbank. „Es ist toll, mit jungen Menschen zu arbeiten. Der Job ist vielfältig. Du musst neben dem Sportlichen auch mental mit den Jungs arbeiten. Offenbar hat das nun bei meiner ersten Trainerstation gut geklappt.“ Gut möglich also, dass Sahin wieder coachen wird – aber erst einmal will er: Tore schießen.

