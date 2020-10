Derbysiege in den Geisterspielen für die RESG Walsum

Jetzt wissen auch die Aktiven der RESG Walsum, wie sich Geisterspiele anfühlen: Ohne Zuschauer in der Halle Beckersloh mussten die beiden Rollhockey-Bundesligateams des Traditionsvereins am Samstag die Derbys gegen den TuS Düsseldorf-Nord bestreiten. Das hat zumindest die Motivation nicht eingeschränkt, denn in beiden Duellen gab es Siege für die Heimteams.

Richtig souverän machten es die Walsumer Männer beim 5:2 (2:1)-Sieg gegen den Niederrheinrivalen aus Unterrath. „Absolut verdient in meinen Augen. Die Gegentore waren ärgerlich. Hätte Düsseldorf keines erzielt, wäre es aus meiner Sicht auch okay gewesen“, fand RESG-Trainer Christopher Nusch klare Worte. Die Gastgeber fanden sehr gut in die Partie, erspielten sich von Beginn an gute Chancen und ließen in der Defensive nur wenig zu. Für die Führung sorgte Sebastian Haas nach acht Minuten. Der erste Ausgleich der Gäste resultierte aus einem unglücklichen Abpraller von der Bande, bei dem Tarek Abdalla am schnellsten reagierte (11.). Sieben Minuten später schloss Jan Erik Dobbratz zum 2:1 ab, das auch zur Pause Gültigkeit hatte.

Neuzugang Coll trifft doppelt für die RESG

Nach 30 Minuten kassierten die Walsumer das zehnte Teamfoul, was erneut Abdalla zum 2:2 nutzte. „Wir haben aber trotzdem weiter unseren Stiefel runtergespielt – sehr souverän, wie ich finde“, so Christopher Nusch. Zwar erhöhten die Landeshauptstädter nun den Druck, doch die RESG verteidigte abgeklärt und erfolgreich – und langte auf der Gegenseite erneut hin. Nach 32 Minuten war es Neuzugang Marc Coll, der sein Team endgültig auf die Siegerstraße brachte. Oldie Nuno Rilhas stellte dann in der 38. Minute erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung her, ehe erneut Coll in der Schlussminute für den Endstand sorgte. Den Jubel der Gastgeber bekamen die Anhänger des Rekordmeisters zumindest per Livestream über Facebook präsentiert.

Lisa Dobbratz erzielte drei Tore für die RESG. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Anschließend waren die Frauen der RESG gefordert, die im Gegensatz zu ihren männlichen Vereinskollegen vor dem Spieltag noch keinen Zähler auf dem Konto hatten. Mit einer Änderung dieses Umstands war gegen den TuS Nord nun auch nicht zwingend zu rechnen gewesen, aber am Ende freuten sich die Walsumerinnen über einen 4:3 (2:1)-Erfolg. „Das war eine Superleistung vom gesamten Team, ein absoluter Willenssieg“, jubelte Thomas Drotboom aus dem Trainerstab der RESG. Mit seinen Kollegen Markus Lusina und Thomas Jostmeier freute er sich vor dem Wechsel über das 1:0 durch Lisa Dobbratz (11.) und nach dem Ausgleich durch Celina Baltes (18.) über das 2:1, das Maike Johannsen Sekunden vor der Sirene erzielte.

Im zweiten Durchgang legte Lisa Dobbratz einen Doppelpack nach (32., 38.). „Gegen Ende wurde es noch mal knapp, weil die Kraft nachgelassen hat“, so Drotboom. Mehr als die Tore zum Anschluss durch Daniela Paczia (43.) und Jenny Delgardo (44.) gelangen den Düsseldorferinnen aber nicht. Stark hielten die beiden RESG-Keeperinnen Jessica Ehlert und Leonie Hochstein.