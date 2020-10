Der zweite Coronafall im Profikader des MSV Duisburg

Schon am Wochenende hatte es beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg den ersten Fall einer Corona-Infektion gegeben, die dazu führte, dass ein Spieler aus dem Profikader sich in häusliche Quarantäne begeben musste. Nun hat der Verein am Dienstag vermeldet, dass sich ein weiterer Kicker mit dem Virus angesteckt hat.

Laut Mitteilung des MSV sei dies bei einer fälligen Testung des Kaders am Sonntag herausgekommen. Auch der zweite betroffene Spieler befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. In beiden Fällen bewahrt der Verein über die jeweilige Identität Stillschweigen.

Konsequenzen für den Spielbetrieb soll aber auch die zweite Erkrankung nicht haben. „Nach intensiver Rücksprache mit Gesundheitsamt und DFB ist aufgrund der getroffenen Vorsorgemaßnahmen eine Absonderung der kompletten Mannschaft nicht notwendig“, heißt es seitens des MSV. Die Vorbereitung auf das Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Freitagabend (19 Uhr) laufe normal weiter.

Gleichwohl, so ließ ein MSV-Sprecher verlauten, führe der zweite Fall zu einer nochmal verstärkten Sensibilität. So müssten nun alle, die sich neben dem Trainingsplatz aufhalten, zwingend einen Mund-Nasen-Schutz tragen. (T. K.)