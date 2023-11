Der Vorhang hebt sich für die Duisburger Sportschau

Duisburg. Im Theater am Marientor steigt heute die 44. Auflage der Sportschau des Stadtsportbundes. des Sports. Duisburg ehrt dabei seine Besten.

Ena Mahmutovic hat am Freitagabend zwei Eisen im Feuer. Die Torhüterin des Fußball-Bundesligisten MSV Duisburg kämpft mit ihrem Team ab 18.30 Uhr in der Schauinslandreisen-Arena gegen RB Leipzig um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zeitgleich geht es für die 19-Jährige im Theater am Marientor um einen Titel. Sie ist gemeinsam mit den Hockey-Spielerinnen Taja Gans und Pia Maertens im Rahmen der 44. Sportschau des Stadtsportbundes (Beginn 19 Uhr) als „Sportlerin des Jahres“ nominiert. Natürlich wird Mahmutovic an der Wedau im Tor stehen, bei der Sportschau wird die Schnapperin fehlen. Am liebsten wäre ihr, wenn sie sich am Freitagabend doppelt freuen kann.

Jeweils drei Kandidaten

Das Ergebnis ist traditionell noch geheim. Wie in den letzten Jahren konnten erst die Bürgerinnen und Bürger bei der Sportlerwahl ihre Stimmen abgeben. Dann tagten Jurys (Medien und Prominente). Die Ergebnisse flossen jeweils zu einem Drittel in das Gesamtergebnis ein. Die Laudatoren – darunter Oberbürgermeister Sören Link und Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes – werden am Abend die Umschläge öffnen und die Geheimnisse lüften.

Auf den Titel „Sportler des Jahres“ dürfen noch Amir Ibraimov (Billard), Elias Nachtwey (Skaterhockey) und Max Milde (Wakeboard) hoffen. Bei den Trainerinnen und Trainern sind noch Alex Jacobs (Eishockey), Susi Wollschläger (Hockey) und Björn Zirotzki (Kanupolo) im Rennen. Bei den Mannschaften sind der 1. Meidericher KC (Kanupolo), der Club Raffelberg (Frauenhockey) und die RESG Walsum (Rollhockey) in der Verlosung. Zudem wird der Stadtsportbund einen Ehrenpreis an eine Person, die sich um den Duisburger Sport verdient gemacht hat, verleihen. Im letzten Jahr durfte sich MSV-Legende Rudi Seliger freuen.

Tickets weiterhin erhältlich

Die Ehrungen werden mit emotionalen Höhepunkten verbunden sein, zudem dürfte das bunte Showprogramm die Besucherinnen und Besucher wieder in ihren Bann ziehen. Die Kids von der Grundschule Lauenburger Allee sind – auch das hat Tradition – für den Auftakt zuständig. Danach wird es auf der Theaterbühne Schlag auf Schlag gehen. Die Fliegenden Homberger sind als Lokalmatadoren am Start. BMX-Athlet Dustyn Alt kennt Duisburg schon von den Finals im Landschaftspark, bei denen er Deutscher Meister wurde. Der Balance-Künstler TJ Wheels ist ebenfalls nicht ortsfremd: Er trat im August bei der Eröffnungsfeier der Kanu-Weltmeisterschaft im Sportpark auf. Der niederländische Weltmeister Boy Looijen wird sein Können am Rhönrad präsentieren.

Die Moderatoren Bülent Aksen und Asli Sevindim führen durch das Programm der Duisburger Sportschau. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Das Breaking-Quintett „NewRawWave“ gibt einen Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr. Breaking wird zum ersten Mal im Zeichen der Ringe zum Wettkampf-Programm gehören. Aus der Schweiz kommt das Ensemble Holmikers. Da dürfte es auch lustig zugehen: Die Gruppe gewann den „Bronzenen Clown“ beim Zirkus-Festival in Monte Carlo. – übrigens als erste nicht professionell arbeitende Gruppe.

Außerdem werden auf der Theaterbühne an der Plessingstraße das Trapezduo Liv & Tobi, die Artistengruppe AkroLaVida aus dem oberbayerischen Bruckmühl und die Barren-Riege des TV Mels mit einem Elvis-Programm vertreten sein. Durch das Programm werden Aslı Sevindim und Bülent Aksen führen.

Für die Sportschau sind an der Abendkasse noch Tickets zum Preis von 20 und 25 Euro erhältlich. Zudem sind Eintrittskarten auch auf der Online-Plattform www.rheinruhrticket.de erhältlich. Der Stadtsportbund rechnet mit mehr als 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern.

