Der VfB Homberg verliert ohne Zuschauer nicht nur Geld

Fußball-Regionalligist VfB Homberg ist die Mannschaft der Stunde. Mit zwei Heimsiegen in Folge haben die Homberger den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hergestellt. Nicht nur Pessimisten mussten nach dem schlechten Saisonstart mit vier Niederlagen in Folge befürchten, dass die neue Spielzeit für den VfB schon gelaufen sein könnte, bevor sie richtig angefangen hat.

Nun hat Trainer Sunay Acar mit seinem Team die Kurve gekriegt, der VfB Homberg ist im Abstiegskampf der 4. Liga konkurrenzfähig unterwegs. Mit den beiden Heimsiegen und dem mutigen Auftritt unter der Woche in Aachen hat sich der VfB eindrucksvoll zurückgemeldet.

Das würde Freude auf mehr machen. Doch die Aussicht auf weitete Geisterspiele nimmt der Sache den Spaß. Amateurfußball – und diesem Bereich ist der VfB Homberg zuzuordnen – kann ohne Zuschauer nicht funktionieren. Wie sollen die Fans des VfB mit ihrem Team weiter fiebern, ohne die Spiele sehen zu können? Die Gefahr ist groß, dass die Identifikation mit dem Klub auf Dauer verloren geht.

Somit dürfen nicht nur aus finanziellen Gesichtspunkten Geisterspiele in der Fußball-Regionalliga keine Dauerlösung werden.