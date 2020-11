Der VfB Homberg schlägt die U 23 des 1. FC Köln 3:1

Duisburg. Geisterspiele im eigenen Stadion scheinen dem Fußball-Regionalligisten VfB Homberg zu liegen. Der VfB erzielte den zweiten Heimsieg in Folge.

Geisterspiele scheinen dem VfB Homberg zu liegen. Im zweiten Spiel vor leeren Rängen im PCC-Stadion fuhren die Kicker vom Rheindeich am 14 Spieltag der Regionalliga West ihren zweiten Heimsieg ein und brachten der U 23 des 1. FC Köln mit dem 3:1 (0:0) am Samstag die bislang erst zweite Niederlage bei. Und das hochverdient.

Coach Sunay Acar hatte angekündigt, mutig, aber nicht kopflos nach vorne spielen zu wollen – und das setzten seine Kicker auch um. Mit starkem Mittelfeldpressing hielten sie die Gäste vom eigenen 16er weg und kamen selbst zu guten Gelegenheiten. In der 22. Minute brach Marvin Lorch über rechts durch und flankte auf den zweiten Pfosten, an dem Pascale Talarski einen Schritt zu spät kam. Zwei Minuten später war es erneut Lorch, der diesmal im 16er quer für Ricrado Antonaci auflegte, der den Ball jedoch aus aussichtsreicher Schussposition verstolperte. Während die Kölner weiter nicht in Tornähe kamen, hatten sie auf der anderen Seite Glück, dass ein abgefälschter Schuss von Talarski nur auf dem Tornetz landete (38.).

Erst in der 44. Minute strahlten die Gäste einmal Gefahr aus. Nach einer Hereingabe von Lucas Musculus „klärte“ VfB-Verteidiger Mike Koenders recht gewagt in Richtung des eigenen Tores, doch sein Keeper Philipp Gutkowski hatte aufgepasst. Im Gegenzug fischte FC-Schlussmann Julian Krahl einen Schuss von Nicolas Hirschberger aus dem kurzen Eck. Über einen Rückstand zur Pause hätten sich die Jungprofis der FC nicht beklagen können.

Köln traf zur Führung

Doch mit dem Seitenwechsel stellten die Kölner das Spiel auf den Kopf. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff bekamen die Homberger den Ball beim ersten Angriff der Gäste nicht aus dem 16er. Antonaci versuchte, den Ball mit einer Grätsche zu klären, spielte jedoch genau auf Lukas Nottbeck, der vom Elfmeterpunkt aus wenig Mühe hatte, das 1:0 zu erzielen. Ein Rückstand, der weh tat, die Homberger aber nicht beeindruckte. In der 58. Minute wurden die Hausherren dann auch für ihre Mühen belohnt. Der agile Hirschberger befreite sich mit einer Drehung von seinem Gegenspieler und bediente Danny Rankl, der Krahl aus fünf Metern keine Chance ließ. Kurz darauf ließ Rankl seinem ersten Saisontreffer gleich den zweiten folgen. Nach einer Ecke von Antonaci stieg die Nummer 7 des VfB am langen Pfosten hoch und köpfte zum 2:1 für Homberg ein (64.).

Eine verdiente Wende, zumal die Homberger die Gäste auch im zweiten Durchgang kaum in Tornähe kommen ließen. Und diesmal packte der VfB auch noch den Deckel drauf. Kölns Tim Sechelmann foulte Lorch im Strafraum. Den fälligen Elfmeter konnte Krahl gegen Samed Yesil noch abwehren, doch im Nachschuss versenkte der kurz zuvor eingewechselte Stürmer die Kugel dann doch noch zum 3:1-Endstand im Netz (80.).Für Sunay Acar war es „ein hochverdienter Sieg“, so der Coach. „Das Gegentor war unnötig, aber im ganzen Spiel haben wir gerade einmal drei Torschüsse zugelassen. Das war ein tadellose Mannschaftsleistung.“

VfB Homberg – 1. FC Köln II 3:1 (0:0)

VfB: Gutkowski – Antonaci, Malcherek, Kogel, Koenders – Lorch (90. Marcinek), Jafari, Mohammad (87. Asare), Hirschberger – Talarski (78. Nowitzki), Rankl (77. Yesil).

Köln: Krahl – Höffler, Olesen, Laux, Sechelmann – Nottbeck, Schlax (65. Straub), Schmitt (46. Ghawilu) – Lemperle, Musculus, Obuz (74. Zorn).

Tore: 0:1 Nottbeck (47.), 1:1, 2:1 Rankl (58., 64.), 3:1 Yesil (80.). Besonderes Vorkommnis: Krahl hält Foulelfmeter von Yesil (80.).