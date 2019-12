Der VfB Homberg liegt nach dem großen Umbruch im Soll

Zum Jahreswechsel liegt im Sport vieles in der Schwebe. Wer wird Meister? Wer steigt ab? Fragen, deren Beantwortung sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zwingend abzeichnet. Dass der VfB Homberg auch in der Saison 2020/21 in der Handball-Oberliga Niederrhein spielt, ist somit natürlich keine Tatsache. Aber es ist auch keine steile These. Nach dem Nachholspiel am Freitag zwischen dem Vorletzten TV Angermund und Schlusslicht HSG Neuss/Düsseldorf II werden die Gelb-Schwarzen sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze haben.

20 Punkte sind das Ziel

Zu Saisonbeginn hatte Trainer Sascha Thomas 20 Punkte angepeilt: „Denn damit schaffen wir auf jeden Fall den Klassenerhalt.“ Nach elf von 26 Spielen weist der VfB eine ausgeglichene Bilanz von 11:11 Punkten auf. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga und dem daraufhin eingeläuteten Umbruch ist das aller Ehren wert, zumal mit Jan Roschig (Achillessehne, seit Saisonbeginn) und Robin Werner (Schulter, seit Mitte November) zwei ganz wichtige Stützen in dieser Spielzeit nicht mehr mitwirken können.

VfB-Trainer Sascha Thomas. Foto: Melanie Koppel / FUNKE Foto Serivces

Den Hombergern gelang ein starker Saisoneinstieg mit 6:2 Punkten, darunter die überraschenden Erfolge zum Auftakt bei der von Marius Timofte trainierten DJK Adler Königshof und daheim gegen Mettmann-Sport. Dass das Projekt Klassenerhalt kein Selbstläufer wird, bekamen die Gelb-Schwarzen danach zu spüren. Der VfB kam beim Aufstiegsaspiranten LTV Wuppertal mit 20:36 unter die Räder, weil er verletzungsbedingt nur eine Rumpftruppe aufbieten konnte.

Bei den Heimniederlagen gegen die SG Langenfeld II (20:26) und die DJK Unitas Haan (21:34) waren fast alle Spieler an Bord – und doch bestätigte sich die Vorahnung des Trainers. „Mir war von vorneherein klar, dass wir Rückschläge und auch mal deutliche Niederlagen kassieren werden“, erklärt Thomas: „Wir dürfen nicht vergessen, dass für viele unserer Spieler die Oberliga Neuland ist. Hier weht ein anderer Wind als in der Landesliga oder in der A-Jugend.“

Dass die Homberger im ruhigen Fahrwasser schwimmen, liegt an ihrer vollständigen Pflichterfüllung gegen schlechter platzierte Rivalen. Der VfB hielt sich im Derby gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade (28:25), gegen Neuss/Düsseldorf II (27:22) und gegen den TSV Aufderhöhe (32:24) souverän schadlos. „Meine Mannschaft hat dem Druck in den wichtigen Spielen standgehalten“, zeigt sich Thomas angetan: „Immer wenn wir unter Zugzwang waren, haben wir geliefert.“

„Junge Wilde“ überzeugen

Großen Anteil am bislang erfreulichen Abschneiden haben die Routiniers Marius Brunotte als Abwehrchef sowie Andreas Wink und Tobias Reich im Rückraum. Von den „jungen Wilden“ überzeugte bislang vor allem Linksaußen Noah Adrian. Joshua Rippelmeier, der im Sommer vom Landesligisten DJK Styrum 06 kam, benötigte etwas Eingewöhnungszeit, avanciert aber allmählich ebenfalls zum Leistungsträger.

Im neuen Jahr müsste es schon mit dem Teufel zugehen, damit der VfB noch in Abstiegsnot gerät. Schlusslicht Neuss/Düsseldorf ist nach einem personellen Aderlass zurzeit nicht oberligareif. Und Aufderhöhe erweckt auch nicht den Eindruck, als könne es die Sieben-Punkte-Hypothek im weiteren Saisonverlauf noch begleichen. Allzu sehr will Sascha Thomas aber gar nicht auf die Anderen schauen: „Wir haben uns eine wirklich gute Ausgangsposition erarbeitet und es selbst in der Hand, den Klassenerhalt vorzeitig unter Dach und Fach zu bringen. Aber wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen.“