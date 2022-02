Der VfB Homberg hat keinen Spaß am engen Spiel

Duisburg. Das Lob des Wuppertaler Trainers schmerzt. Abermals hält der VfB Homberg gegen den WSV mit, doch erneut gibt es nichts zu holen.

Wie es unter Trainerkollegen üblich ist, wünschte Björn Mehnert seinem Gegenüber Sunay Acar und dessen Team für den Rest der Saison noch viel Erfolg. Und wenngleich es freilich gut gemeint war, konnte das, was der Coach des Wuppertaler SV nachschob, aus Sicht des Trainers schon des VfB Homberg ein bisschen wehtun. „Es macht immer Spaß gegen euch, denn die Spiele sind immer eng“, meinte Mehnert. Denn Spaß hatten die Homberger weniger daran, dass auch das sechste Duell zwischen den beiden Teams in der Regionalliga West eng war. Denn zum fünften Mal ging es trotz allem an die Bergischen. Und für das 0:2 (0:1) am Samstag kann sich der VfB bei nun zehn Zählern Rückstand zum rettenden Ufer im Kampf um den Klassenerhalt schlicht nichts kaufen.

Freilich machte der Vorletzte aus Duisburg dem Tabellenfünften aus Wuppertal das Leben im PCC-Stadion erneut schwer. Aus Sicht von Sunay Acar machte sich aber auch sein Team „selbst das Leben schwerer, als es musste“. Damit sprach der Coach natürlich zum einen die zwei verschossenen Strafstöße seiner Elf an, die sich vor Wochenfrist noch mit vier Toren beim SV Straelen zurückgemeldet hatte. Doch diesmal vermochten es erst Yassine Bouchama und auch Pascale Talarski noch nicht einmal vom Punkt, den Ball im Tor unterzubringen.

Vergebene Elfmeter

Während Talarski in der 90. Minute nur noch Ergebniskosmetik betrieben hätte, da Roman Prokoph in der 82. Minute mit dem 2:0 den Deckel auf den Sieg gepackt hatte, hatte Bouchama in der 46. Minute bei seinem Elfer den Ausgleich auf dem Fuß. Wahrscheinlich hatte sich der erneut sehr agile Linksaußen den Ball geschnappt, um seinen Fehler vor dem 0:1 wieder wettzumachen, als er sich vor dem eigenen 16er auf ein Dribbling einließ und den Ball verlor, was der WSV in Person von Kevin Hagemann sofort mit der Führung bestrafte. Doch statt Wiedergutmachung betreiben zu können, geriet Bouchama mit seinem Schuss über das Tor zum Pechvogel.

Dabei waren die beiden Elfer nicht die einzigen „Hundertprozentigen“, die Sunay Acar ausmachte. Auch der Kopfball, den Momodou Jallow in der 50. Minute aus fünf Metern nicht zum 1:1 im Tor unterbringen konnte, zählte für den Coach dazu. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir die einzige Phase, in der wir Wuppertal ins Wanken bringen konnten. Aber dann müssen wir auch zustechen.“

Die meisten übrigen Phasen der Partie zeigten dem Trainer indes, dass „das Level des WSV für uns vom Kopf her heute zu hoch war. Vom Einsatz her kann ich den Jungs nichts vorwerfen, aber Wuppertal war einfach gedankenschneller.“ Und das äußerte sich wiederum auch in den vier weiteren Großchancen, die der Tabellenfünfte – nicht zuletzt dank eines erneut sehr stark aufgelegten VfB-Keepers Philipp Gutkowski – liegen gelassen hatte.

VfB Homberg macht sich das Leben selbst schwer

Auch diese Phasen zeigten dem VfB-Trainer, dass sich sein Team selbst das Leben schwer machte: „In Straelen haben wir auf einem sehr viel besser bespielbaren Platz, mit viel weniger Kontakten gespielt als diesmal auf unserem schlechten Platz. Und genau das hatte Wuppertal uns voraus. Sie haben einfacher und mit weniger Kontakten gespielt.“

Dass der WSV davon nicht viele für ein gefährliches Offensivspiel benötigt, ist freilich schlicht auch in der Qualität des Tabellenfünften begründet. Und da die Homberger über 90 Minuten nicht die notwendige „Kompaktheit und Ordnung“ aufbringen konnten, wie Acar feststellte, konnten sie im sechsten Duell mit Wuppertal auch nichts gegen die Qualität des WSV ausrichten. So war der 27. Spieltag der Regionalliga West für den VfB letztlich ein ziemlich gebrauchter Tag. Wenngleich es wieder eng war . . .