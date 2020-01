Duisburg. Trainer Stefan Janßen freut sich über den Testspielsieg des VfB Homberg über den SV Straelen. Nur die vier Gegentreffer ärgern ihn.

Der VfB Homberg besiegt den SV Straelen im Test mit 5:4

Bei der Generalprobe des VfB Homberg vor dem Restrundenstart in der Fußball-Regionalliga ging es noch einmal richtig hoch her. Neun Treffer durften die Zuschauer am Rheindeich im letzten Test gegen den SV Straelen bestaunen. Dass dieser am Ende mit dem 5:4 (1:3) noch einen Sieg für seine Truppe brachte, freute Stefan Janßen. Dass der klassentiefere Oberligist, der auf einem guten Weg zurück in die Regionalliga ist, viermal zulangen durfte, amüsierte den Trainer weniger.

„Bei vier Gegentoren kann man als Trainer nicht glücklich sein“, so Janßen, „in der ersten Halbzeit haben wir dreimal etwas zugelassen und wurden dreimal blitzsauber ausgekontert. Das hätten wir verhindern können, wenn nicht müssen“, meinte der Coach. „Aber mit der Art und Weise, wie wir nach der Pause zurück gekommen sind, und mit der Moral, die wir gezeigt haben, bin ich sehr zufrieden.“

So ging der SVS binnen zwei Minuten durch einen Doppelpack von Kaito Mizuta (12., 14.) früh mit 2:0 in Führung und legte auch nach dem Anschlusstreffer von Cagatay Kader noch einmal durch Shun Terada nach (31.).

Hoffnung für Dertwinkel

Nach der Pause drehte der VfB auf und durch die Treffer von Justin Walker (62.), Ferdi Acar (77.) und Kader (82.) vorerst auch das Spiel. Straelen kam durch Mizutas dritten Treffer wieder zum 4:4-Ausgleich (86.), doch mit der letzten Aktion stellte Acar die Zeichen dann doch noch auf Sieg für den VfB (90.).

Gute Neuigkeiten gibt es indes aus dem Lazarett der Homberger. Danny Rankls Verletzung am Sprunggelenk ist nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. „Er hat eine Stauchung und eine Bänderdehnung, gerissen ist aber nichts“, hofft Janßen, schon bald wieder auf seinen Stürmer zurückgreifen zu können.

Für Patrick Dertwinkel könnte es nach seinem Anfang des Monats erlittenen Muskelfaserriss vielleicht sogar schon zum Einsatz am kommenden Samstag (14 Uhr, PCC-Stadion) im ersten Liga-Spiel des Jahres gegen die Sportfreunde Lotte reichen. Der Spielmacher absolvierte im Test bereits wieder 25 Minuten.